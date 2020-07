Sempre detto…sei l’unico che vede lontano..lontano…..gli altri?tutti ciechi!!!

Siamo per il maggioritario da sempre. Ho perso Palazzo Chigi per affermare un modello istituzionale in cui la sera delle elezioni si sapesse chi ha vinto. Perché dovrei cambiare idea adesso? Casomai stupisce il Pd che ha sepolto la vocazione maggioritaria di Prodi e Veltroni.Matteo Renzi

Condivido. Noi vogliamo essere amministrati. L’ideale sarebbe il modello francese. Con un presidente eletto dal popolo e non dalle camere.

Semplice . Con il sistema proporzionale può INCIUCIARE in Parlamento . Con il sistema maggioritario , vinci o perdi , addio inciuci . Poi , siamo seri diciamoci la verità……se togli l’inciucio Bettini come si guadagna lo stipendio ?

A PROPOSITO DI INCIUCIARE Faccio una semplice ed umile domanda a tutti coloro che hanno insito nel proprio dna, animo, cuore, ideali ed idee politicamente si sinistra e di estrema sinistra, in particolare maniera e modo ai Comunisti, a quelli più ortodossi che si rifanno al Comunismo, al regime Comunista più bolscevico possibile :

Voi, se avresti un conoscente, un amico, che si trovasse letteralmente: ” alla canna del gas ” , ” con il rubinetto chiuso “,” con l’acqua alla gola”, sul lastrico, costretto ad alimentarsi alla Caritas, ed a dormire, aimè, purtroppo sotto i ponti, gli aiuteresti?.

Gli slogan : tutti siamo uguali, nessuno deve rimanere indietro, non chiudere mai la porta a tuo fratello, noi siamo dalla parte: degli invisibili, ultimi, deboli, poveri, malati, di tutti coloro che sono in gravi, serie, varie, difficoltà economiche, familiari, che pensano veramente a farla finita per sempre: al suicidio!!!!!!.

Sinceramente, in vera, verità, gli andresti, gli porgeresti una mano?

Oppure sono solo, solamente, soltanto, unicamente degli spot elettorali, per guadagnare qualche voto, e nel vostro io, persona, personalità, modo di essere, pensare, vivere, in teoria:

SI certamente, senza titubanze e senza alcun dubbio lo aiuterei.

Ma poi, al momento dei: fatti, concreti, reali, tangibili, veri, del vero e serio momento del bisogno, come vi comporteresti, in modo individualista ? indifferente ? egoista ? ipocrita? falso ? subdolo ? viscido ? vigliacco ?, facendo quindi solo chiacchiere , parole, che ” non scaldano poi e non servono e non ci credono più nessuno “?. Gradirei, mi farebbe molto, tanto piacere, se per cortesia, gentilezza, per piacere, per favore, delle risposte, ma solo: sincere, vere, la verità!!!!.

Grazie!!!!.

Aspetto risposte attendibili, plausibili, tangibili,non cerco e non voglio assolutamente polemiche, falsi moralismi,che non servono a niente, a nulla, a nessuno, cari Compagni!!!!!!!!.Cordiali saluti.

Sempre detto…sei l’unico che vede lontano..lontano…..gli altri?tutti ciechi!!! ultima modifica: da

