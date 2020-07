Tornerà mai di moda la ragione?

Mi potete dire la ragione per cui un giovane deve prendere la droga sia essa legale o non.Quale può essere la motivazione che può giustificare l’assunzione di tali prodotti?”

Nessun giusto motivo può giustificare l’uso della droga come quello delle sigarette o l’abuso dell’alcol. Sta di fatto che se tu rendi la vendita della droga illegale favorisci il mercato illegale e le mafie non potendo in alcun modo frenarne l’utilizzo com’è dimostrato dai fatti. Anzi a volte ne favorisci l’uso tra i giovani evidenziandone il suo carattere trasgressivo e ribellista.

Se invece ne permetti l’uso e lo fai acquistare in farmacia puoi per esempio imporre il riconoscimento a chi l’acquisisce e quindi intervenire a livello sanitario e istituzionale con una opportuna catalogazione di casi e situazioni.

Ne indebolisce infine al sua carica ribelle tra i giovani accentuandone il carattere esclusivamente patologico.Non ne parliamo poi del danno a carico delle mafie.

Ovviamente è un mio punto di vista.

Nell’immediato già si potrebbe pensare per esempio a una liberalizzazione delle droghe leggere come avviene nel nord europa.

Poi voi avete ragione, oggi il mondo è ” confuso “, e a tutti i livelli. La ragione è latitante, basta guardare il comportamento dei nostri politici.

MA: Posso anche condividere i contenuti della lotta anti proibizionista però anche si deve riconoscere i diritti e le lotte di chi non la pensa e come me.

Questa è quella che si chiama democrazia ed è quella cosa che spesso qui qualcuno si dimentica o sembra di non voler capire.

E la democrazia non è affatto la morte della ragione ma la sua forza vitale, certo alcune volte ci fa ridere di gioia ma alcune volte invece ci fa piangere ma è così e così va vissuta e difesa ad oltranza.

E poi serve ricordare di tenersi distante da certi cantori che spesso hanno fatto da eco alle lotte anti proibizioniste calcando la mano sul liberalismo e trasponendolo automaticamente in campo economico dove invece produce esattamente l’opposto di quello che si prefigge il liberalismo stesso.

Abbiamo per troppo tempo esaltato inconsapevolmente in nome di queste lotte personaggi che dietro a questa bandiera sventolavano il concetto di un’economia di mercato svincolata dai controlli pubblici e sociali e mi riferisco tanto per non fare i nomi a Pannella e la Bonino e tutto il gruppetto radicale sui quali non sarebbe sbagliato aprire un dibattito sino ad oggi mai sviluppato sulla loro vera portata in quanto spesso confusi e nascosti dietro al concetto di sinistra.

Ma anche per questo: Non sono per niente d’accordo con chi e con tutti quelli che la pensano come chi, secondo i quali cercare di arginare l’assunzione di droghe è antilibertario, fascista e razzista. Bisogna lasciarle circolare, che diàmine!, W la libertà di sballare, è una cosa indispensabile e irrinunciabile, anzi, fesso chi non ne fa uso.

Io sono un vecchio dinosauro del 1951, non so nemmeno che sia uno stupefacente, non ho mai avuto bisogno di crearmi stupidi paradisi artificiali, per superare difficoltà o aumentare a dismisura l’euforia dei momenti felici.

È necessario, secondo voi? Mi potrebbe chiarire il dubbio, se ne è capace, in parole semplici e senza artifizi retorici, in gergo politichese di sinistra ribellistica?

Non tiene conto che sono giovani che hanno imparato in casa il gusto di svicolare, di divertirsi, di osare, di non seguire le regole…

Sono questi i giovani che si drogano perché già in famiglia hanno imparato a svicolare.

Hanno già visto che il padre nasconde i suoi guadagni per non pagare le tasse; o fa male il lavoro per doverlo rifare e guadagnarci su due volte; o infilare le mele marce… che se le troveranno a casa al posto della frutta sana che avevano comprato. E così la prepotenza e la maldicenza verso chi non è ricco come loro, ecc. ecc.

Ecco sono questi, sono i figli di questi “furbi” i ragazzi che poi svicolano e si drogano. Lo imparano in casa per prima cosa.

Questa è la mia esperienza al cento per cento dei giovani drogati che ho visto.

Certamente le eccezioni ci saranno anche, ma non ne ho contezza.

Ci possono essere dei genitori più attenti che con i figli sono severi e presenti in tutto senza trasmettere cattivi esempi. Ma il falso è difficile nasconderlo ad un figlio.

