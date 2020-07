Covid, stato d’emergenza prêt-à-porter: proroga fino al 15 ottobre. Conte decide di prorogare lo stato d’emergenza. La data figlia di un compromesso politico (fra Pd-Iv e il premier) più che di una valutazione scientifica della pandemia.

Stato di emergenza prorogato fino al 15 ottobre. Due settimane in meno di quanto inizialmente proposto dal governo. Un compromesso tra il 21 settembre, secondo e ultimo giorno delle elezioni regionali e del voto sul referendum sul quale fino a qualche ora fa si erano impuntati il Partito democratico e Italia viva, e il 31 ottobre, data proposta da Giuseppe Conte e dal governo.

Premesso che lo stato di emergenza, ovvero i pieni poteri di fatto a questo capo del governo criminale è un obbrobrio non contemplato dalla Costituzione.

Ora vengono meno le labili motivazioni la reale motivazione è unicamente salvare la faccia e le natiche al duceconte e al suo governo di mentecatti.

L’unica preoccupazione del duceconte infatti è riuscire a restare impunito, non a caso il “limpido” CSM ha già provveduto a rimuovere la PM di Bergamo, Rota, sostituendola con un fedelissimo di Palamara. Abbiamo uno stragista a capo del governo!

OK 1) non c’è emergenza ma allerta; 2) anche in emergenza non c’è niente che si possa fare con un dpcm – specie in merito a diritti costituzionali – che non possa essere fatto con DL (a meno che non si abbia bisogno di scavalcare C.d.M. o Presidente della Repubblica).…a me tutto ciò fa pensare…

E PURE GIUSTO PENSARE CHE! Se dovesse ripartire il Covid (come peraltro sta già succedendo in alcune zone, grazie ai molti fenomeni negazionisti che vanno in giro senza mascherina ), con i “cervelli” che abbiamo all’opposizione , come si farebbe a prendere una decisione immediata? Con l’opposizione brava solo ad urlare come scimmie, che in parlamento ha già sciacallato sull’epidemia e i morti. Una decisione immediata arriverebbe a popolazione decimata e assisteremmo al disatro lombardo in versione nazionale. Ma andate a farvi curare da uno bravo e fate pace col cervello, nessuno vi ruba niente tranquilli ci hanno già pensato i vostri legaioli ladroni!!!!

