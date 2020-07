I SONDAGGI SONO UNA COSA I RISULTATI ELETTORALI BEN ALTRA

IL CONFRONTO TRA I SONDAGGI NELLE ELEZIONI 2013, 2014 E 2018 ED I RISULTATI EFFETTIVI SONO IMPIETOSI

I precedenti del 2013,2014 e 2018.

Fanno tutti riferimento ai sondaggi come fossero verità rivelate.

Nel 2013 la coalizione di centro sinistra a guida Bersani era quotata al 34% nell’ultima rilevazione delle medie.

Cinque punti distanti dal centro destra.

I risultati diedero invece il centro sinistra al 29,8% con una caduta di cinque punti ed a distanza dello 0,5% del centro destra.

Non parliamo del movimento cinque stelle che quotato al 15% arrivò al 25.

Ma la stessa cosa si può dire per le elezioni europee del 2014. che davano il Pd, a guida Renzi, al 32,8%% mentre poi sfiorò il 41.

Ed infine nel 2018, quando il Pd passò dal 22,8% delle previsioni al 18,7.

E che non fu l’errore più eclatante visto che LeU era data al 5,7 ma arrivò al 3,4.

E l’estrema sinistra che sembra godere sempre del favore dei sondaggi non fece che ripetere la performance del 2013, quando con Ingroia era data la 4,4% ma si fermò ad un misero 1,9.

Io ci starei attenti a tutti quei soloni da sondaggi, specie della sinistra dura e pura, che danno giudizi regolarmente ribaltati dalle urne.

Queste ultime, infatti, danno sempre sorprese, alcune delle quali inimmaginabili.

Con buona pace del Corriere della Sera, di Cartabianca, delle reti di La7 o di Mediaset.

Che più che sondaggi sembrano sistemi per orientare al voto a favore dei loro committenti.

Come ho cercato di evidenziare per gli ultimi tre appuntamenti elettorali.

E come dimostrano le tabelle pubblicate giù che riportano le medie dei sondaggi in ordine per il 2013,2014 e 2018.

I SONDAGGI SONO UNA COSA I RISULTATI ELETTORALI BEN ALTRA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo