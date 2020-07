La ragione di stato e la responsabilità hanno un limite

Adesso basta. La ministra Catalfo ha il dovere di spiegare subito al Parlamento e agli Italiani se l’Anpal è ancora società pubblica e quindi sottoposta a controlli sulla governance oppure è una sorta di repubblica indipendente del Missisipi. Uno Stato a sé dove il presidente, in questo caso Mimmo Parisi, non risponde a nessuno.

Perché ancora una volta ci risiamo. Il professore del Missisipi che doveva trovare il lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza con 3 mila navigator e che invece, numeri alla mano, ha trovato solo il suo, condito da benefit da capogiro, ne ha combinata un’altra.

Questa volta, dopo essersi autorizzato voli in business class, appartamento modello Parioli e autista, non prima di aver scritto e approvato un regolamento fatto apposta per lui, si scopre che Parisi si è approvato in questi giorni il bilancio con inclusi i rimborsi spese. Da solo. Incredibile. Ma soprattutto illegittimo.

Perché l’articolo 13 dello statuto di Anpal servizi esclude la possibilità che l’amministratore unico possa approvare da solo il bilancio. È compito del consiglio di amministrazione nella sua composizione collegiale. E il cda si è espresso così: il rappresentante delle regioni ha votato contro, il rappresentante del ministero del Lavoro si è astenuto.

Ma il presidente della repubblica autonoma del Missisipi non si è arreso e con la sua solita spavalderia ha fatto valere il suo voto doppio (ma non poteva) et voilà il rendiconto con dentro anche le sue spese di viaggi in business class per il Mississippi, autista e alloggio, per un totale di oltre 130 mila euro, è stato approvato.

La misura è colma. Dopo chili di interrogazioni parlamentari la ministra Catalfo e il premier Conte hanno il dovere di spiegare agli Italiani se questa è “onestà” e perché Parisi, che sembra intoccabile, è ancora al suo posto.Davide Faraone

Giggino con Parisi Giuseppi con Casalino tutto sotto la regia di re davide e tramano onestamente chi crede che questi figuri ci portino fuori dalla crisi bisogna essere dementi.

Guarda Davide io con questi 5stalle non ce la faccio più questi hanno fatto disastri e finché saranno in maggioranza nel governo non si andrà avanti.io capisco che in questo momento così delicato e pericoloso far saltare il governo io sinceramente lo farei con questi cialtroni incompetenti scappati di Casa ci porteranno alla rovina. Ma perché date il titolo di “professore” ad un ASINO? …… ma poi professore di che? di cosa? ……. da quale cilindro é uscito questo qualunque che continuate a chiamare con il titolo di professore. Mi scuso in anticipo con i simpatici ed intelligenti quadrupedi equini, ignari di avere nominato un “due zampe” con il loro titolo.

