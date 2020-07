C’è un sondaggio di Money’s in cui la destra vince contro un’alleanza PD-M5S in molti casi eccetto uno. Se Italia Viva cresce e si allea con Azione e +Europa, il famoso polo liberaldemocratico.

Ma questa cosa non lo permetterà il PD e tutta la sua accolita di giannizzeri nei media, tv e carta stampata.

Il PD, questo PD non più riformista, laico e democratico è l’erede del PCI e loro non vollero mai tentare seriamente di governare. Fregandosene degli ultimi, dei meno abbienti delegarono il PSI a governare con la DC, preferendo restare comodamente all’opposizione, salvo poi bacchettarli, ma senza rinunciare a fette di potere nelle istituzioni.

D’altronde se avessero voluto avrebbero potuto fare come la SPD che nel 1959 fece la sua Bad Godsberg, città termale sede di un congresso dei socialdemocratici tedeschi, dove rinunciarono a rovesciare il sistema capitalistico e con Willi Brandt, Helmut Schmidt e Schroeder hanno governato per parecchie legislature.

Con questa sinistra la destra, la peggiore destra d’Europa vincerà sempre.

Ma questa cosa non lo permetterà il PD e tutta la sua accolita di giannizzeri nei media, tv e carta stampata. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo