Io non sono solo un garantista, sono un innocentista. A meno che una persona non sia colta in flagranza di reato per me è innocente fino a che tre gradi di giudizio non l’abbiano definitivamente riconosciuto colpevole. E anche nei casi di flagranza pretendo che sia garantito il diritto alla difesa su un piano di parità con l’accusa. Condannare una persona prima del giudizio definitivo significa contraddire la Costituzione, mortificare il ruolo della magistratura giudicante, oltre che quello della difesa, svilire il concetto stesso di giustizia, creando pessimi precedenti pericolosi per tutti.

Preferisco un colpevole libero ad un innocente in galera. Perché a incarcerare un colpevole, se si è capaci, prima o poi ci si riesce e il tempo passato immeritatamente in libertà non sarà scomputato dalla pena. Ma nessuno potrà restituire il tempo di una carcerazione ingiusta, che spesso significa la distruzione di una vita.

Per questo sono favorevole alla separazione della carriera dei magistrati giudicanti da quella degli inquirenti. Oltretutto si tratta di due mestieri diversi che, come tutti i mestieri, presuppongono inclinazioni e competenze del tutto differenti. Un conto è giudicare imparzialmente, un altro è cercare prove di colpevolezza.

In ogni caso quando viene inquisito un politico non do mai per scontata la sua colpevolezza. Ne abbiamo visti troppi distrutti da accuse rivelatesi ingiuste e assolti nei processi. Con un danno enorme per la società quando la giustizia sommaria ha fatto cadere governi o giunte pienamente legittime.

Su un punto, tuttavia, bisogna essere chiari. Per distruggere un politico non basta un Pubblico Ministero “sbagliato”. Come in un cocktail al veleno occorre miscelare un 50% di PM ciarlieri, un 30% di sistema mediatico compiacente e un 20% di sistema politico dedito al consumo di sostanze giudiziarie. Oppure di politici imbelli, che hanno rinunciato, per codardia o codismo, a difendere le prerogative delegate loro dagli elettori. Il risultato è una fornicazione tra sanculotti e tricoteuses, una roba più vicina alla Corte dei Miracoli che a una Corte di Giustizia.

Comunque quando viene aperta un’inchiesta c’è poco da commentare dal punto di vista politico. Bisogna aspettare il pronunciamento della magistratura giudicante. Nel frattempo il politico inquisito continuerà ad essere valutato per quello che fa o non fa nell’esercizio delle sue funzioni di direzione politica.

Se uno è o non è un asino il fatto che sia anche un corrotto non aggiunge o non toglie nulla al giudizio politico. Al massimo, una volta sentenziato colpevole, puoi esclamare “pure!”, auspicando che sia uscito di scena prima della sentenza perché giudicato incapace dagli elettori.

