QUANDO L’ARROGANZA DEL POTERE NON TI FA RAGIONARE.

DA FORMIGONI A FONTANA E QUELLA STRANA MANIA DI ARRAFFARE .

“Da ieri la sorte riserva ad Attilio Fontana l’esperienza peggiore che possa toccare a un uomo pubblico: affondare nel ridicolo”. Le parole, rivolte al governatore della regione Lombardia, sono quelle di Gad Lerner che, a ridosso dell’inchiesta che ha coinvolto il presidente della Lega, attacca: “Farti beccare dalla Banca d’Italia mentre bonifici 250mila euro a tuo cognato da un conto in Svizzera di 5,3 milioni, che a loro volta avevi ‘scudati’ per riportarli dalle Bahamas, rende Fontana impresentabile prima di tutto agli occhi del popolo leghista”.

“Il presidente leghista riccone”

Come riportato da Libero, Lerner, che definisce Fontana “riccone”, ha proseguito così: “L’inedita figura del presidente leghista riccone, in grado di risarcire di tasca sua il cognato per il mancato guadagno sui camici forniti dalla regione, completa il quadro già emerso dai comprimari leghisti minori: arraffoni collezionisti di incarichi, prebende e guadagnai personali”. E infine: “Quando la politica scivola nella pochade, hai un bel tirare in ballo la ‘malagiustizia’”.

