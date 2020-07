Quando non si conosce la strada, si guarda la mappa, e la mappa di uno Stato è la legge. L’Italia osservi i trattati sottoscritti e le sue stesse leggi. E ogni problema troverà soluzione.

Migranti, il governo manda i soldati (cioè non sa che fare)

Sbarchi a ripetizione, hotspot stracolmi e fughe di massa dai centri d’accoglienza. Il Viminale prova a tappare le falle, Lamorgese in Tunisia ma l’emergenza sfugge di mano.

Sbarchi a ripetizione, arrivi continui dalla Tunisia, hotspot pieni zeppi oltre una capienza da paese civile e fughe in massa dai centri di accoglienza. Il sistema di sorveglianza sembra sempre di più una gruviera e rende la situazione sul fronte dei migranti ogni giorno più delicata. Una nuova emergenza, anzi, la solita, purtroppo non affrontata a dovere dal Conte II in questi primi undici mesi di governo. E dal Ministero dell’Interno non si fa in tempo a metterci una pezza che la falla si apre su un altro fronte. Così, mentre la ministra Luciana Lamorgese era in visita a Tunisi per cercare di gettare le basi a una strategia condivisa prima di tutto per fermare i traffici di esseri umani e le partenze dei migranti, oggi altri barchini hanno raggiunto Lampedusa (le persone ospitate nell’hotspot sono 726 a fronte dei 95 posti disponibili) e oltre duecento persone – tra quanti sono scappati dal Cara di Caltanissetta in mattinata e nel pomeriggio dalla tensostruttura allestita dalla Protezione Civile a Porto Empedocle dove erano stati collocati per la quarantena – sono fuggite eludendo sorveglianza e controlli. Evidentemente non stringenti al punto da evitare défaillance.

Ma questi cronisti mai che dicono ci sono stati sbarchi anche in Spagna Francia o superando i confini dal nord cosi sembra che tutti gli immigranti entrano dal ‘ Italia che cos’è un articolo di parte, perché non dice quanti emigranti sono già in altri Paesi e che l’Italia per quanto si scriva e la meno vissuta da costoro che vogliono andare in francia o in Germania, perché ovviamente scappano da qui se non incontrano già i caporalati allora va bene che raccolgano pomodori e verdure a 15 euro al giorno, o li vedete nelle a farsi il c.. negli stabilimenti sempre di colore, e sempre a nero, non ci fate mai caso e’. e qualcuno delinque come delinque il carabiniere con tanto di divisa, la migrazione ci sara sempre, la mia preoccupazione la dimostro per il Lampedusiani che hanno credo oramai perso da anni la loro naturale vita tranquilla a invasioni di 650 persone, aizzare e fomentare il razzismo e un vero schifo vada a Lampedusa intervisti la gente il Sindaco non scrivere tanto per dare notizia dobbiamo vedere le cose sotto un aspetto Europeista poi questi che si lamentano magari vivono a bergamo a nessuno viene il dubbio che questi sbarchi vengono da quando li bombardiamo da quando li priviamo delle loro risorse, da quando rimpiazzano i leader con i loro agenti americani russi inglesi francesi qui non e lo sbarco la ciliegina sulla torta su cui focalizzarsi

Per affrontare con successo una crisi migratoria, come quella che da trent’anni interessa le nostre coste, è necessario arrivarci PREPARATI. Negare l’esistenza del problema, come hanno fatto in questi trent’anni i NAZI-FASCI-RAZZISTI della LEGA e della DESTRA italiana non permette di risolvere il problema. Anzi: rende proprio *impossibile* risolverlo.

Possiamo discutere altri trent’anni del fatto che sia “giusto” o “sbagliato” accogliere queste persone e farsi carico dei loro problemi MA… MA discutere di questo aspetto etico NON ci permette comunque di risolvere il NOSTRO problema.

Qui si tratta – molto banalmente – di ATTREZZARSI e di ORGANIZZARSI per gestire un flusso migratorio consistente e destinato a durare per decenni.

Pensate quello che vi pare di queste persone ma trovate loro un posto dove vivere in modo dignitoso od affonderemo insieme a loro. PS: “nazista”, “fascista” e “razzista” sono OFFESE, non complimenti. Matteo “spacco tutto” salvini è un delinquente (imputato di vari reati dalla Procura della repubblica), non un salvatore della patria.

PER CHI RAGIONA COME IL”nazista”, “fascista” e “razzista” Potremmo iniziare a rimpatriare i discendenti dei longobardi, mai integratisi. Sono sicuramente i primi in lista d’attesa e quelli più infetti, a giudicare dalle statistiche

I longobardi erano barbari. Molti tali sono rimasti. Entrarono in italia con la forza. A differenza di tanti abitanti di province romane come l’Egitto e la Siria, che comprendeva Antiochia, che rimpiazzò ben presto Gerusalemme come epicentro della neonata religione sincretica giudaico-mitraico-egiziano-pagano-cristiana. Tra i tanti “colorati” entrati in italia legalmente il tanto celebrato Agostino D’ippona (proveniente dall’algeria). Molto più legalmente di Alboino che ancora usava il teschio del suocero per brindare al proprio potere, ed obbligava anche la moglie, figlia del teschio, a fare altrettanto.

Quando c’era il barbaro ss_alvini quelli con gli scafi sbarcavano tale e quale. Il suino padano riusciva a tenere fermi solo quelli raccolti dalle ONG, e giusto il tempo di compiere il reato di sequestro di persona. Poi sbarcavano comunque tutti. Non é con la forza che si controllano i flussi migratori. Si dovrebbero, invece, stabilire dei corridoi controllati di immigrazione così da tenere tracciato chi entra ed é infetto. Reprimere porta solo gli infetti a forzare il blocco, come facevano pure con ss_alvini, ed a rendersi irreperibile, come pure già facevano con ss_alvini. Finché non si capisce che un canale controllato di immigrazione è indispensabile per evitare i clandestini nessuno mai fermerà i flussi migratori. Men che meno ss_alvini. Al più, ss_alvini, comprerà altri diamanti con la scusa dei viaggi in Africa. Ma i dati mica tengono conto di chi arriva con gli scafi veloci, sbarca e si dilegua. E ss_alvini quelli faceva finta di non vederli e non li faceva rientrare nelle statistiche del suo ministero. I dati li ho studiati, a differenza di te che ti bevi quelli falsati che ti forniva lui tra un mojito ed un rutto.

Mi fanno osservare che 11.334 sbarchi dall’inizio dell’anno a oggi contro i 3.508 dello stesso periodo del 2019, abbi il pudore di fare riferimenti oggettivi. testine di m…a i dati mica tengono conto di chi arriva con gli scafi veloci, sbarca e si dilegua. E ss_alvini quelli faceva finta di non vederli e non li faceva rientrare nelle statistiche del suo ministero. I dati li ho studiati, a differenza di voi che vi bevete quelli falsati che vi forniva lui tra un mojito ed un rutto. Testine di m…..a 16801 morti di covid nella sola lombardia. A fare posto ai nuovi sbarchi ci ha pensato il vostro governatore svizzero-scudato. Ce ne entrano facile altri 4000 solo per rimpiazzare i deceduti.

Diciamocelo chiaramente : il fenomeno è complesso ( ci mancava anche questo maledetto virus) ed i nostri politici ( compresi quelli europei) non sanno che pesci pigliare…sembra una diarrea incontenibile.Ci sono poi i fascistoidi nostrani che vorrebebro fare come facevano i negrieri ( ora li chiamano ” scafisti”) che trasportavano gli schiavi ( il paradosso che allora i ” neri” li andavano a prendere loro ,senza incorrere in ” reati”,anzi) : mettere un tappo nel didietro.Se non si va alle origini del fenomeno,a vedere cosa fare per l’Africa,la diarrea continuerà all’infinito.

p.s. a proposito di diarrea,quando lavoravo da cooperante nel sud della Tunisia,mio figlio piccolo,prese una diarrea che nessun antibiotico riusciva a contenere..pare che fosse di natura ” psicologica”.

Quando non si conosce la strada, si guarda la mappa, e la mappa di uno Stato è la legge. L’Italia osservi i trattati sottoscritti e le sue stesse leggi. E ogni problema troverà soluzione. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo