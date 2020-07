Le imprese chiedono di poter licenziare. Bonomi a Conte: “Basta studio, bisogna agire” Per chi aveva titolato ieri che tra Bonomi e Conte era scoppiato l’amore in nome dei soldi europei mi sa si deve ricredere

Il presidente di Confindustria al CorSera contro il blocco dei licenziamenti, “Più tardi verrà eliminato e peggiore sarà l’impatto”. No agli sgravi per i neoassunti, “chi assume se non può ristrutturare?”. Poi striglia il Governo, per cui “la Fase 2 non è neanche cominciata”

Lavoro, fisco, burocrazia. Sono le tre parole attorno a cui ruota l’intervista concessa da Carlo Bonomi al Corriere della Sera. Dopo diverse settimane di silenzio, seguito a un periodo di grande esposizione su diverse tematiche politiche ed economiche, il presidente di Confindustria si rivolge al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiedendogli di cambiare decisamente passo. “Il Governo al momento è ancora troppo attendista” dice il leader degli industriali, parlando della grande prova che si presenta davanti all’Italia, la capacità di spendere bene i fondi europei – quei 209 miliardi del Recovery fund – per modernizzare il paese. “Ma le riforme necessarie per riuscire a spendere in modo efficace queste risorse, a oggi, non sono state nemmeno impostate. A partire da quella del lavoro, la più urgente. E poi fisco e burocrazia. La verità è che per il Governo la fase 2 non è ancora iniziata” afferma Bonomi. “D’ora in avanti non potremo confondere l’Europa con task force e stati generali. Bisogna agire”.Ripartire dalle riforme del lavoro, del fisco e della burocrazia, queste le tre priorità secondo Confindustria. “Non è il momento dello studio ma delle decisioni”

Non serviva sua conferma. E’ chiaro il ruolo partigiano di Bonomi, ancor di più quello del governo. Ho scritto che Bonomi faccia il Presidente leghista di Confindustria, il governo governi il paese. Ognuno al suo posto. Nel caso di Bonomi, arrogante, e spesso con minacce velate al governo, deve stare al suo posto e mettersi in fila.

MA! Non capisco cosa ci sia da ridire sul discorso di Bonomi. E’ lapalissiano: più aspetti a togliere il blocco più licenziamenti che si sarebbero accumulati con gradualità nel tempo arriveranno tutti insieme in un’unica soluzione… E è come togliere il tappo ad una vasca o aspettare che tracimi. L’acqua esce lo stesso,e l’impatto è un po diverso.Ma: non e mica il prenditore deve preoccuparsi di trovare un sistema efficace per mantenere il livello dell’acqua. Deve solo aspettare che tracimi o qualcuno lo autorizzi a togliere il tappo. Che fine faccia poi il liquido non sarebbe suo interesse, se non fosse che questo non è un paese liberista e la costituzione dica ben altro.

L’imprenditore ce l’ha sempre avuto il tappo, è previsto dalla legge, si chiama giustificato motivo. Il governo per una finestra temporale che sta prorogando impedisce i licenziamenti per giustificato motivo mantenendo solo quelli per giusta causa.

Che confindustria abbia ragione da vendere, è un fatto.

Ma deve scontrarsi con i neofascisti a cinquezampe: la generazione web abituata a vivere in rete, dove tutto è gratis, e quello che non lo è puoi sempre hackerarlo.

Purtroppo per i loro il mondo reale funziona in modo diverso, e se mantieni il doppio dei dipendenti obbligandone la metà a girarsi i pollici (thumble-turning, che fa tanto figo) non reggi la concorrenza di chi invece lavora con criteri di produttività e redditività.

Non solo: mantenere masse di persone senza far niente significa anche sottrarre forza lavoro a quei settori dove invece scarseggia, costringendo chi potrebbe lavorare di più e guadagnare di più ad umiliarsi accettando paghette da scolaro di prima media.Non può funzionare.

Vero la costruzione viene da sempre ignorata e non solo gli articoli 41 _47, ma molti altri.

Se si fosse rispettata la costruzione , ora non eravamo messi così male.

Inoltre in Italia la ricchezza arriva solo dal lavoro, ma non tutti i lavori producono ricchezza.

Generalmente i lavori che generano ricchezza nel nostro Paese , sono nel industria manifatturiera e in agricoltura.E senza industrie la ricchezza non può essere prodotta, questo oggi lo ignorano tutti , e non solo i politici.

PS: Sicuramente bisogna trovare un equilibrio: non si può pensare solo ai diritti dei lavoratori (altrimenti avremmo un paese di disoccupati cronici) ne pensare solo ai profitti delle aziende (che come possono, se ne approfittano). Certo non è una problematica semplice.

In un libero mercato le aziende devono avere il diritto di licenziare. Ma prima ci vuole il mercato del lavoro. Una persona che perde il lavoro non ne trova un altro. E’ necessario un mix di riduzione dell’orario di lavoro, riduzione del costo del lavoro, pensioni flessibili, aumento degli studenti all’università in facoltà utili, Prestiti a chi si trasferisce dal sud al nord, dall’Italia all’estero. E investire nella scuola e università, ma solo e sempre con un obiettivo utile e misurabile. FACCIO UN ESEMPIO: Classi di 10-15 persone possono consentire l’assunzione di un milione di docenti. A patto che questi docenti accettino di essere pagati solo se raggiungono l’obiettivo. Infine ci vuole un aumento delle tasse ai redditi medio alti. Frugalità!!!

Ripartire dalle riforme del lavoro, del fisco e della burocrazia, queste le tre priorità secondo Confindustria. “Non è il momento dello studio ma delle decisioni”Cosa farà Zingaretti, il Sor Tentenna? Cincischierà senza prendere una posizione netta…..Poi dirà: Certamente! come diceva Cipì & Maresco. ultima modifica: da

