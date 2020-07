La Corte di Assise di Massa ha assolto Mina Welby e Marco Cappato dall’accusa di istigazione e aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini, nel 2017, “perché il fatto non sussiste”. Il PM aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi, i minimi di legge applicando tutte le attenuanti, riconoscendo ai due imputati “i nobili intenti” che li avevano mossi.

Il nobile intento è stato quello di aiutare Davide Tarantini, 53 anni e da 26 malato di Sla, a mettere in atto la decisione di porre fine alla sua esistenza divenuta insopportabile.

Passiamo la vita ad affermare la volontà di sviluppare la nostra personalità, nei migliori dei casi ci educano a saper scegliere, ma se ci ammaliamo in modo irreversibile e scegliamo liberamente di non voler più vivere lo Stato ci espropria del bene più grande che abbiamo, quello di disporre del nostro corpo. E lo fa profittando del momento di nostra maggiore debolezza, trattandoci come un oggetto da conservare in una specie di museo sanitario, forzando la stessa natura che si dice di voler difendere, che viene separata dalla nostra mente.

A quel punto la vita diventa un paradosso violento, le cui conseguenze devastanti per gli ammalati vengono scaricate sulle loro spalle e ai quali si offre ogni supporto per costringerli a vivere in modo contrario alle loro scelte. Dovrebbe esserci una legge che, nel rispetto della Costituzione, impedisca questo declassamento umano sulla base di un semplice principio: il rispetto della volontà dell’individuo, a maggior ragione se ammalato.

Dovrebbe essere riconosciuta l’obiezione di coscienza per medici e infermieri che si rifiutino di forzare un malato a vivere curandolo contro la sua volontà. Chi crede che la morte faccia parte della vita, chi crede che sia un passaggio a una vita migliore, dovrebbe sentirsi obbligato ad aiutare il prossimo ad affrontare in modo dignitoso questo passaggio quando scelto.

RISPETTARE LA VOLONTÀ DELLE PERSONE AMMALATE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo