CONTE STAI SERENO «Io penso che non saranno Zingaretti o Renzi a imporre il Mes, lo farà la realtà. In autunno la crisi sarà tale che i soldi del Salvastati s’imporranno da soli. Del resto se lei ha un mutuo di 30 anni, da 1000 euro al mese, e gliene offrono uno da 15 anni a 500 euro, rifiuterebbe?».Matteo Renzi

SE UNA TRAGEDIA DIVENTA FARSA

Il Sior Conte ha deciso che i soldi del MES, pronti subito, a un tasso a lunga scadenza prossimo allo 0 e con meno vincoli del Recovery Fund, non gli servono. Secondo lui è meglio chiedere all’Europa una anticipazione di 16 miliardi, sui 209 del RF, per intervenire sull’emergenza sanitaria.

Immaginiamo l’obiezione del “cattivo” Rutte (e non solo): “ma avete il MES che è più rapido e costa meno!”. La risposta del Signor Conte sarà all’altezza del grande negoziatore, magari bisbigliata all’orecchio come fece con la Merkel parlando del suo alleato Salvini. “Non posso usarli, ho quegli sciagurati del M5S che non vogliono e la destra che se lo faccio mi spara addosso. Poi ho fatto tali e tante dichiarazioni contro il MES che se torno indietro mi si sgualcisce tutta l’immagine interna. Anticipatemi sti 16 miliardi, và.”.

La solita figura pietosa dei furbi profittatori, che conferma tutti i peggiori stereotipi sull’Italia. C’è a chi piace.

Il Sior Conte, sempre più somigliante a una maschera della Commedia dell’Arte, è solo un po’ meno sfacciato del suo ex compare leghista che paragona il MES a un usuraio. Il problema non sono loro, sono gli italiani che credono alle loro balle. Che, se va avanti così, pagheremo care tutti.

SE UNA TRAGEDIA DIVENTA FARSA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo