Caro Renzi, la matematica per i grillopiddini è ostica.

II vero stato di emergenza più che sanitario è occupazionale. Abbiamo 43 ricoverati in terapia intensiva e mezzo milione di disoccupati.Matteo Renzi

Basta che Renzi apra la bocca parte la critica. Ieri erano tutti contro lo stato d’emergenza, oggi sono tutti contro la ripresa. L’importante è dare addosso a Renzi. I soliti commenti senza senso. Giusto per andare contro Renzi. Aspettate l autunno….. Seguitate a cazzeggiare….

Il Mes è irrinunciabile per il nostro Paese . Sono soldi che arrivano entro Agosto. Se la politica tentenna , come al solito , con un Ni , No ecc. i danni saranno incalcolabili.Questo è un paese sfortunato, in mano a chi non ha gestito neanche un condominio. Tra istituire commissioni e altre stupidita, non si guarda alla realtà, bisogna pensare a ripartire per dare lavoro ai tanti disoccupati.

Cari elettori ,al di la di ciò che scrivono sui giornali ,al di la di ciò che dicono nei telegiornali ,al di la di ciò che i signori della comunicazione comunicano ,i veri dati che purtroppo manifestano una emergenza occupazionale senza precedenti con una prospettiva nei prossimi mesi ancora più grave in termini occupazionali che obbliga il governo e tutte le forze politiche di correre al più presto ai ripari ,per evitare il tracollo generale del lavoro ,delle aziende e quindi occupazionale ,dove milioni di famiglie sono minacciate e rischiano davvero per la loro sopravvivenza ,auspico una forte e decisa riflessione ,con un piano che offre alle aziende strumenti che diano sostegno e rafforzamento per reggere l’urto di una crisi ,sono fiducioso nel lavoro del parlamento e nella politica .Se questa non sara la strada governativa! RENZI ! Fai cadere questo governo ho sarà guerra civile. Perché la proroga fino al 15 ottobre. A che gioco sta giocando. Conte. In Veneto Lombardia e finito lo stato di emergenza. Vuole fra diventare l’Italia come ex Iugoslavia. Cioè questo per lo stato ma ti do da mangiare. Siamo in dittatura. Basta chiacchiere RENZI hai i numeri in parlamento sufficienti per IMPORRE le riaperture IMMEDIATE di tutti i lavori sospesi? BENE ALTRIMENTI CHIUDI BARACCA E BURATTINI,E SI VOLTA PAGINA (GOVERNO) Caro Renzi, la matematica per i grillopiddini è ostica.

