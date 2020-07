L’emergenza migranti farà perdere le Regionali hai partiti governativi, E quindi, cosa dovrebbero fare?

Trasformarsi nella lega di salvini, pur di vincere le elezioni?

Parliamoci chiaro: di FASCISTI, di NAZISTI, di RAZZISTI e di altre BESTIE simili ne abbiamo fin troppe in questo disgraziato paese.

Non ci serve un altro “duce” che, manganello alla mano, ci venga a promettere di proteggere il “sacro terreno della patria” bastonando l’ennesimo innocente. Di escrementi di questo tipo ne abbiamo già fin troppi sul marciapiede di fronte a casa.

Il flusso migratorio che proviene dall’Africa (e dall’Est Europa) non può essere fermato in nessun modo. O, almeno, non può essere fermato senza trasformare QUESTO paese in un INFERNO peggiore di quello da cui tentano di fuggire quelle persone. Un inferno in cui nè VOI nè io vorremmo mai vivere.

Si può solo tentare di limitare i danni che questo flusso migratorio produce. QUESTO è *esattamente* ciò che è stato fatto dai governi degli anni scorsi fino alla svolta Minniti.

QUESTO è ciò che ci serve e QUESTO è ciò che vuole quella parte della popolazione (circa un quinto del totale) che vota PD.IV.LeU. lasciamo perdere la setta grulla. Se non vi sta bene, organizzatevi per fare senza di questo 20 – 25% di voti al momento di creare un governo.

Personalmente, non sono disposto a consegnare il paese in cui vivo, le persone che mi sono care ed il mio futuro ai FASCISTI della destra italiana al solo scopo di togliere due africani dalla panchina di fronte a casa.

Il Ministro Lamorgese ha appena affermato che STA FACENDO IL POSSIBILE.

