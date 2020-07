Sono convinto di aver fatto bene a fare l’accordo per mandare a casa Salvini, perché le elezioni, un Presidente della Repubblica sovranista e l’italia fuori dall’Europa sarebbero stati lo scenario peggiore possibile. In momenti come quelli, un leader deve fare il leader, non il follower.

Matteo Renzi

Bravo Renzi e grazie. Però per evitarlo devi tornare tu al Governo per aiutare noi italiani onesti senza H e per ridare Dignità al nostro Paese ed al suo Popolo-non popolino,Popolo. Parole sensate di un grande senatore che parla di politica SEMPRE AVANTI I NODI VENGONO SEMPRE AL PETTINE E SI DEVONO RISOLVERE DEMOCRATICAMENTE . Sono d’accordo ,ma con una riserva che i 5stelle sono dei politici Messi li per caso ! E questi a parte Conte preoccupano quanto Salvini 😮 no ? Ma adesso vengono i problemi.. Saranno capaci i nostri eroi di mandare avanti questo paese?! Oltre alle altre cose l’immigrazione sta diventando il problema più grave del nostro paese, purtroppo di questo non ne sento mai parlare… E mi dispiace… Lo vedo un pericolo per la tenuta del paese. Pur avendo una quantità di problematiche economiche lavorative sanitarie abnormi serve pure cominciate a sistemare la questione immigrazione. Non si può andare avanti così, poi la maggior parte sono tutti Tunisini e lì non c’è la guerra. Serve agire e con i grulli agire e impossibile.E SI FA IL GIOCO DEL SALVINI .RIPETO SERVE AGIRE O STACCARE LA SPINA.Occorre il coraggio delle proprie idee e affrontare il giudizio del popoli ; sono convinto pagherebbe più che rimanere con i cialtroni.

