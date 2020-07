Ooooooo finalmente qualcuno che pensa a come creare lavoro a come aiutare gli italiani in difficoltà , ci mancava proprio brava chaupeau

APPROVATA ALLA CAMERA LA COMMISSIONE CONTRO LE FAKE NEWS

Approvata alla Camera la Commissione d’Inchiesta sulle Fake News, la prima proposta che Italia Viva ha presentato raccogliendo il lavoro dei nostri comitati sul territorio. Adesso la legge passa al Senato, ma sia chiaro: questa non è censura, è una battaglia per la libertà e la democrazia. Non possiamo più stare fermi a guardare, perché o agiamo o saremo travolti più di quanto lo siamo già stati. Raffaella Paita

UN GRANDE SEGNALE DI CIVILTÀ. Vero non è una priorità economica ma è una priorità di vita democratica per estirpare il cancro della destabilizzazione della società. Bravi!!! Ben fatto…Questa è una battaglia giusta! Anche perché tanti dei nostri errori partono da chi sproloquio solo vaccate, tipo il convegno di ieri la Senato.

Si amici è una priorità e come!!! La stragrande maggioranza delle persone forma le proprie idee seguendo i capipopolo o leggendo post su FB, senza avere nessuna conoscenza personale perché non si informa. In quanto ai negazionalisti, anche i delinquenti commettono reato nonostante il carcere. Quindi?. Quando si esprimono giudizi su qualcosa sarebbe bene farlo dopo aver fatto una valutazione di tutti i fattori che la compongono.

Speriamo che i5s non usino più il fango che hanno propinato a tutti,anche al pd ,oggi amico,,per non parlare quello che esprimono verso schieramenti opposti. E voglio vedere se finalmente mandate a processo il mangiatore di ciliegie di sicuro votate no perderete altri discepoli

Se ognuna delle persone che diffondono fake news, anche sui social, a volte in buona fede, dovesse essere sanzionata col pagamento di una somma, almeno chi lo fa con superficialità ci penserebbe un attimo prima di condividere, si preoccuperebbe forse di approfondire e verificare se le fonti sono attendibili. Diverso il discorso di chi le costruisce appositamente per fini che intende raggiungere, ma a diffondere e condividere sui social sono spesso persone che le hanno prese per vere.

Ooooooo finalmente qualcuno che pensa a come creare lavoro a come aiutare gli italiani in difficoltà , ci mancava proprio brava chaupeau ultima modifica: da

