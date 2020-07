Certi commenti spiegano il successo delle dx e della demagogia atta a minare la democrazia a favore del totalitarismo. Purtroppo sono in tanti ed i sig SETAARI credo sia in buona compagnia.Ecco il perche e messa come e messa in puglia! “La politica si è occupata di allargare il consenso e questo ha portato a trascurare ambiti come la sanità. Abbiamo ( avete) una sanità che non funziona, i pugliesi continuano ad andare (venire) al nord per il cosiddetto turismo sanitario, questo non deve stupire perché la Puglia non ha nemmeno un’assessore alla sanità!” La delega alla sanità la detiene EMILIANO, un nome una garanzia solo per pochi.NON PER IL POPOLO PUGLIESE.

“la Gazzetta del Mezzogiorno”, 28 luglio 2020.

«Ivan Scalfarotto è una persona che ha competenze, che viene dal mondo dell`impresa, che conosce questo territorio e soprattutto è una persona che insieme a Italia Viva ha un programma che parla delle cose, che rispetta l`impresa, che rispetta i lavoratori. Emiliano è stato fallimentare».

Così la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, a margine di alcune visite istituzionali nel Barese ha elogiato il candidato governatore della Puglia, Scalfarotto, sottosegretario di Italia Viva. Nella stessa occasione, è stata anche inaugurata la sede di ltalia Viva a Corato.

Regione Puglia, Bellanova: “Scalfarotto farà cose concrete” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo