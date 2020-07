Sbrollini: “Attenzione all’emergenza economica e alla scuola”

Bravi. I nostri rappresentanti di ITALIA VIVA sempre sul pezzo e in favore costante degli Italiani.

Viva ITALIA VIVA!! Ma !Sono pure molto preoccupato per il prolungamento dello stato di emergenza fino al 15 ottobre al governo CONTE…perché a mio parere non c’erano i presupposti per tutto ciò!!!..ancora una volta il ruolo del Parlamento e la Costituzione italiana sono stati calpestati!!!!!….da sostenitore di Italia VIVA dalla sua nascita, sono molto deluso dalla decisione di votare a favore. Mi sarei aspettato almeno un’astensione….io di Conte non mi fido vedrete che che con questi altri tre mesi di PIENI POTERI ne vedremo delle belle!!!…ribadisco che sono disgustato!!!Il Presidente della Repubblica si era già espresso precedentemente facendo togliere dal dispositivo di legge la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. E in quella circostanza c’erano ancora diverse centinaia di morti al giorno!!! Avete fatto passare dalla finestra ciò che non era passato dalla porta. Non si è stati coerenti e avete votato per dare pieni poteri ad uno messo lì da un comico. Per me brutta pagina.

“il Giornale di Vicenza”, 29 luglio 2020.

«Giusto prorogare lo stato d’emergenza ma esiste anche un’emergenza economica e l’Italia e il Veneto hanno urgente bisogno di ripartire e di farlo dal lavoro e dalla scuola».

La candidata alla presidenza del Veneto di Italia Viva, Psi e Civica per il Veneto, Daniela Sbrollini, è intervenuta in Senato in occasione delle comunicazioni del premier Conte sulle ulteriori iniziative in merito all’emergenza Covid.

«Serve un impegno serio rivolto a tutti i lavoratori, abbandonando l’assistenzialismo e puntando sulla decontribuzione e su investimenti in grandi opere ed eventi. Le Olimpiadi invernali del 2026 saranno ospitate dalle regioni più colpite ovvero la Lombardia ed il mio Veneto, e lo sforzo dovrà essere quello di dare servizi e infrastrutture necessarie per far fronte ai bisogni di un evento di tale portata».

Il tema scuola è particolarmente importante per Daniela Sbrollini. «Ho provato a coinvolgere in modo bipartisan gli altri candidati presidenti sulla questione riapertura scuole e sulla necessità di trovare altri luoghi per il voto del 20 e 21 settembre ma non ho avuto risposta. Famiglie e ragazzi hanno già pagato troppo e, chiudendo le scuole, si impedisce loro anche di praticare lo sport di base che non è meno importante della formazione culturale».

