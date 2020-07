Stato di emergenza, Conte alla Camera contro le opposizioni: “Grave convincere i cittadini che torni il lockdown”

Dopo il Senato, il premier tiene anche nell’aula di Montecitorio la sua informativa. Si scaglia contro le fake news e contro chi ha definito “liberticida” la proroga della misura.

Giuseppe Conte si scaglia contro le fake news. E lo fa nell’aula di Montecitorio dove, questa mattina, ha tenuto la sua informativa sulla proroga dello stato di emergenza, già votata ieri dal Senato.

Nel ribadire l’intervento sul tema fatto ieri a Palazzo Madama, il presidente del Consiglio si è rivolto alle critiche mosse dalle opposizioni: “Ieri nel dibattito c’è stato qualche fraintendimento”, e “qualcuno ha detto” che lo stato d’emergenza è stato prorogato “per reprimere il dissenso, perché si vuole assumere un atteggiamento liberticida o tenere la popolazione in uno stato di soggezione”, ma si tratta di “affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza con la realtà”.

Fa tristezza sapere che la maggior parte degli italiani non sappia a cosa serve lo stato d’emergenza e che qualche politico approfitti di questa ignoranza. A marzo tutti indignati perché lo stato d’emergenza dichiarato a gennaio presupponeva che il governo avesse la palla di vetro e volutamente non aveva fatto nulla per evitare le morti dei mesi a venire. A luglio invece è diventato sinonimo di lockdown. Comprendere che lo stato di emergenza serva anche solo per bloccare voli o destinare fondi nell’immediato è troppo complicato grazie a chi disturba la verità con teorie pseudo complottiste o negazioniste in cambio di un like su facebook.

Il PdC fà bene a denunciare le fake news istigate sui social dai partiti di opposizione, come quella secondo cui la proroga dello stato di emergenza implicherebbe il ritorno al lockdown. Lo stato di emergenza è una misura prevista dalla normativa di protezione civile, ed è stato adottato ogni qualvolta ci sia stata una grave calamità. Il PdC ha po giustamente criticato di ha parlato di iniziative liberticide ( Meloni di FdI e Bernini di FI ). Se fosse come affermano le opposizioni, come si spiegano i convegni, le dimostrazioni a piazza del Popolo, le dichiarazioni in parlamento o sui media, situazioni tutte in cui le opposizioni sono libere di dire quel che vogliono ? Evidentemente Meloni, Salvini e Berlusconi confidano sulla ignoranza degli Italiani e su battute da bar per avere consenso. Cosa farebbero se fossero loro al governo ??

Vergognosa la strumentalizzazione sullo stato di emergenza. Che poi immagino molti siano gli stessi che a febbraio avevano tuonato sul fatto che allo stato di emergenza non erano seguiti i provvedimenti. Ad ogni modo senza questa condizione non si può intervenire con tempestività in caso di nuovi focolai o per stoppare l’arrivo di viaggiatori da nazioni a rischio. Ah, ma è vero, secondo alcuni il virus non esiste più. In Italia, forse. Peccato che il resto del mondo è devastato da contagi e decessi. Anche a cavallo tra dicembre e gennaio il virus in Italia non c’era, si parlava solo di Wuhan. Poii sappiamo tuti com’è andata. E proprio adesso che siamo usciti dall’incubo con sacrifici enormi, dovremmo fare finta che sia tutto finito? E’ ora di finirla di politicizzare il virus e sparare boiate. Anche Trump ha consigliato l’uso della mascherina, FATEVENE UNA RAGIONE

POI CHE Questo logorroico personaggio dovrebbe finirla di fare il capetto , semplicemente perché non sa neanche quello che fa e tanto meno quello che dice . Ormai , riassumere le sue performance deleterie e’ troppo lunga . E’ molto più semplice dire quello che ha fatto di buono : N U L L A , Z E R O . Certo , deve ringraziare, a parte i 5s che sono a tutti gli effetti la sua banda ….il pd !!!!!!!! Questo partito si e’ assunto una responsabilità devastante !! Zinga ancora non lo ha capito , per evidenti e imbarazzanti , per lui, motivi . Il MES ?! Basterebbe poco , no MES ?! Allora elezioni ad ottobre ! Chi ha interesse a non andare ad elezioni ? I 5S ! Sarebbe meglio che qualcuno lo dicesse a Zinga . Questi ci stanno portando alla distruzione . Gli italiani , come al solito , si sono infatuati del ……di turno ! Quello che non hanno capito e’ che questo e’ peggio .

