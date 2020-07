L’accordo con i 5stelle per me era un male necessario, per altri era il sogno di una vita. C’è una parte maggioritaria del Pd che pensa che l’accordo coi 5stelle sia strategico”, mentre “io ho detto sì per mandare a casa mister Papete, per evitare un antieuropeista al Quirinale nel 2022, ma da qui a immaginare di cedere tutta la nostra cultura riformista nelle mani di Toninelli, Taverna e altri anche no. Non consegno la cultura politica riformista a chi di riformista non ha nemmeno il nome.Matteo Renzi

Matteo ho condiviso fin da subito ciò che hai fatto per noi, ti stimo molto, hai già fatto endorsement per Mattarella, con questi basta però…la misura è colma.

Ma come fa un MoViMento comandato da una SRL ad essere riformista. Erano per tutti i NO sono diventati tutti SI, 6 milioni di elettori li hanno sfanculati a maggio 2019, ed altri lo faranno prossimamente. Ma quello che non comprendo come ha fatto il PD ad arrivare cosi in basso, poi LeU l’avete mai sentiti? Boh.I comportamenti di questi politici li capisco sempre meno e non sono solo.Voi pensate di confonderci ma noi vediamo oltre oltre oltre! Al momento vedo solo cose bieche per salvare questo governo.Gli italiani non dimenticheranno il pieni poteri a Conte fino ad ottobre e poi a dicembre e poi a maggio..perché questo FARETE…PER LA CADREGHA …MISERI PARLAMENTARI , SENZA SPINA DORSALE. Avanti con i 5 stelle , che se hanno un’ idea del paese,dio me copa…siete una nullità cari PIDINI LeUchini e Settarini…punto!

E' il male minore per il momento ogni cosa al momento giusto

