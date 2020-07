L’Italia è stata fatta grande da quelli che si sono spaccati la schiena. Non si va avanti a colpi di reddito di cittadinanza e sussidi.Matteo Renzi

RENZI! L’Italia è stata fatta grande anche da chi ha combattuto per liberarla e difenderla !!!!!O……noooo!!!!!! COMUNQUE.Piaccia o non piaccia uno dei pochi Politici in Italia che sa argomentare quello che dice..Anche se qualcuno dice perché parla lui?Forse! Perché evidentemente quelli che dice è vero e a qualcuno “la verità fa male.” (cit.) e l’ITALIA l’avete distrutta voi votando no referendum.Siete quelli del reddito di cittadinanza vi integra il lavoro nero, e o si sta sul divano si mangia a due bocconi alle spalle nostre di paga le tessa. Questi signori li puoi trovare in coloro che ti accusano che hanno distrutto questo meraviglioso paese.

Si RENZI: Penso esattamente la stessa cosa e penso anche che se i soldi del Recovery Fund venissero impiegati soprattutto per investimenti e ripresa economica, mi lascerebbe totalmente indifferente il colore del governo che rimpiazzasse quello attuale, perché in ogni caso sarebbe migliore di questo.

E! Il paese è stato rovinato da quelli che anno remato contro, del suo stesso partito!! ultima modifica: da

