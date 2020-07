IV è l’unica a dire l’ovvio: Toh, mentre Salvini era ministro del governo Conte e parlava pubblicamente e prendeva atti, Conte era in possesso delle sue facoltà mentali!

Open Arms, è il giorno di Salvini: al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere. Renzi: “Sì al processo”Dopo il no della Giunta di Palazzo Madama, l’aula potrebbe ribaltare la situazione votando a favore del processo per la vicenda della nave della Ong. Il leader di Italia Viva: “Non agì per interesse pubblico”

“Salvini non agì per interesse pubblico”. E’ la motivazione con cui il leader di Italia Viva Matteo Renzi annuncia, nell’aula del Senato, il voto del suo partito a favore dell’autorizzazione a procedere per il processo Open Arms, la nave della Ong bloccata in mare per 19 giorni nell’agosto 2019, quando era ministro dell’Interno. I renziani sciolgono così la riserva sulle loro intenzioni di voto e, smentendo alcune indiscrezioni che li dipingevano orientati per il no, mettono il leader leghista in serio pericolo di essere processato. “Noi dobbiamo rispondere alla domanda non se Salvini ha commesso reati o no, o se fosse accompagnato da altri membri del governo. A questo risponde la magistratura. Ma se ci fu interesse pubblico. E per me l’interesse pubblico non c’è nel tenere un barcone lontano dalle coste”, afferma Renzi. Che si attira subito gli strali di Forza Italia, con la senatrice Licia Ronzulli che gli rinfaccia: “Il suo garantismo è a senso unico alternato”.

Salvini contrattacca: “Se andrò a processo, ci andrò a testa alta – scrive su Twitter subito dopo l’intervento di Renzi – Se pensano di intimorire la Lega con un processo politico “alla Palamara” si sbagliano di grosso. Quando tornerò al governo farò esattamente le stesse cose”.Ed è pronto a partire per il Papeete, dove torna dopo le polemiche della scorsa estate, qualunque sia il pronunciamento dell’aula di Palazzo Madama.

Aiutatemi,non riesco a ricordare nessun membro dell’allora governo,a cominciare da Conte,che abbia tentato o almeno si sia dissociato da un’azione disumana prima ancora che illegale.E’ giusto non condannare il solo Salvini,punto.Poi se chi lo fa e’ Renzi allora scatta la Renzofobia.

Credo che Italia Viva NON stia sbagliando. Se la resposabilità di ciò che ha fatto Salvini sia da ascrivere a lui solo o all’intero Governo di allora, lo deve decidere la Magistratura in un regolare processo.Quindi Salvini VA MANDATO A PROCESSO.Se da tale processo risultassero altre responsabilità, anche altri dovranno andare in Tribunale a difendersi.Il fatto che anche altri potrebbero avere responsabilità, non può rendere Salvini NON processabile.La tesi dell’impunibilità individuale ottenuta per la colpevolezza di tutti, è una tesi aberrante.

Responsabili dei reati contestati a Salvini ex ministro dell’Interno lo sono pure il PdC Conte, gli allora ministri Toninelli (Trasporti), Difesa (Trenta), Sanità (Grillo), Esteri e vice PdC (Di Maio).E’ vero che in base all’art. 95 …. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e INDIVIDUALMENTE degli atti dei loro dicasteri…ma ciò che faceva il ministro Salvini da oltre 15 gg era noto a tutti attraverso i media, quindi anche al governo, addirittura c’erano stati scambi di sms e comparsate in TV (Toninelli) con affermazioni di consenso a ciò che faceva Salvini.Inoltre, e qui casca l’asino, il covid ha dimostrato che chiunque ministro può intervenire su materia non di sua stretta pertinenza, se pensa sia il caso e ci sia la necessità, addirittura il PdC ha evocato a sè decisioni che spettavano in primis al ministro della Sanità Speranza.

Non è questo il fronte giudiziario su cui Salvini può essere indebolito o colpito: all’epoca dei fatti tutto il Governo mantenne una linea coerente con la politica espressa dal leader leghista.Sia chiaro che l’eventuale richiesta a procedere nei suoi confronti, non giustificano gli esempi di totale disprezzo per i diritti umani che l’allora Governo, nella persona di Salvini in primis, perpetravano nel Mediterraneo.Non dimentichiamoci che locuzioni quali “Taxi del mare” hanno avuto autori che tutt’ora risiedono nel Governo.Non è quindi un cancellare con un colpo di spugna una vergognosa stagione di tragiche e parodistiche dimostrazioni di maccheronico sovranismo, bensì è la constatazione che scelte come quelle contro la Open Arms, non possono essere state prese da una sola persona, fortunatamente all’epoca priva dei pieni poteri. E VA MANDATO A PROCESSO SI SALVINI, MA PURE TUTTI I MINISTRI GIALLO VERDI INTERESSATI A QUESTA MACCHIA DISUMANA SULLE SPALLE DEL ITALIA CAUSATA DAL LORO MENEFREGHISMO.

PROCESSO O non processo è chiaro che stiamo parlando di un emerito incompetente.Quale occasione migliore per impallinare un pericoloso avversario politico !!! Sia ben chiaro che Salvini se l’è cercata. Si è sempre mosso infrangendo la lettera e lo spirito della legge oltre che del buon senso.

IV è l’unica a dire l’ovvio: Toh, mentre Salvini era ministro del governo Conte e parlava pubblicamente e prendeva atti, Conte era in possesso delle sue facoltà mentali! ultima modifica: da

