SALVINI: Il classico ruggito del coniglio!!

Verso ok al processo a Salvini per Open Arms. Renzi: “Voteremo a favore” Su Repubblica accusa e difesa. Open Arms: “Giusto processare Salvini”. Giulia Bongiorno: “Fece il suo dovere”. Per il leader leghista “Se per qualcuno è reato ne risponderemo in tanti, Conte in primis”

La responsabilità dei fatti era sua come ministro dell interno lui firmava i provvedimenti, nel nostro paese si fugge sempre dagli oneri, Salvini come tutti mescola le acque e cerca di far passare la solita manfrina “tutti colpevoli, nessun colpevole” Ma come questo qua non era lo spaccone che se ne fregava degli avvisi di garanzia, che ogni processo sarebbe stata una medaglia, che appendeva ai quadri in ufficio gli avvisi di garanzia ora chiama in correo altri per salvarsi!? Il classico ruggito del coniglio!!

Perché ha promesso di sequestrare naufraghi,su questo ha preso i voti? La promessa solenne che io ricordi è che avrebbe rimandato a casa 600.000 immigrati,hai visto niente?

” Aver compagni al duolo scema la pena ” diceva l’Alighieri ( alias, muore Sansone con tutti i Filistei). Se così pare aver messa la vicenda,il nostro Capitan Fracassa,ammette che c’è la possibilità che ci scappi la condanna.Bene ha detto Renzi,se ci saranno complicità da giudicare,sarà la magistratura a deciderlo.

“……Io non credo che allora il comportamento esclusivamente sbagliato fosse soltanto quello di Salvini. Allora quel comportamento sbagliato era di un governo”, quando era ancora in auge diceva che avrebbe portato tutto il popolo italiano al tribunale di Catania,tanta era la spavalderia.Francamente, ci credo quando lo vedo. matteo “ruspa” salvini (fascista dichiarato) che viene mandato a processo da matteo “boy scout” renzi non mi sembra vero…Non lo so….ma ho la sensazione che Renzi, annunciando il suo SI al processo a Salvini, abbia in realtà voluto mandare un messaggio a Conte e ai Grillini, quasi a volergli dire: oggi mandiamo a processo Salvini, poi noi saremo pronti a mandare a processo anche Conte, Toninelli e gli altri membri responsabili del governo Conte 1, per lo stesso fatto”. Renzi, e la sua intelligenza politica (che non discuto) mi pare un po troppo “machiavellica di potere” fine a sè stesso ma molto reali dalle necessità del Popolo Italiano. Comunque, speriamo! matteo “ruspa” salvini è una persona molto, molto PERICOLOSA e deve essere fermata prima che sia troppo tardi.

PS: Salvini il bulletto da operetta piagnucola e cerca di salvarsi citando Conte. Renzi il LEADER POLITICO cerca di coinvolgere Conte per il bene del ITALIA

Non dico molto ma se Salvini stesse in un carcere come un normale cittadino per 5-6 anni ne gioverebbe all’Italia

