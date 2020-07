La parentesi sovranista è chiusa. Adesso la maggioranza è europeista e ‘’Italia è dentro l’asse franco-tedesco. Quanto accaduto a Bruxelles è merito delle tre M: Merkel, Macron, Michel. Quando è nato il governo giallorosso molti mi hanno attaccato e qualche profeta voleva votare: avremmo perso faccia ed elezioni.Matteo Renzi

L’ITALIA non potrebbe MAI fare a meno del BULLO di Rignano, se non ci fosse dovremmo inventarcelo !!!! Matteo Renzi il numero uno forza Italia viva sempre.Noi combattiamo il primo Matteo Salvini che l’altro Matteo Renzi .E PURE VERO! Con il rifiuto del Mes Una parte di sovranismo è ancora nella maggioranza di governo.I peggiori sovranisti che sono i m5s!! Non c’entra la formazione del governo in Italia con l’atteggiamento che l’Europa ha avuto in questa fase!! Bisogna comunque dire grazie ai tre “M”…ma penso che avrebbero fatto la stessa proposta anche con altro governo italiano!! È interesse generale dell’Europa!! Anzi sono sempre più convinto che o prima o poi ci dovremo dare un sistema elettorale di tipo maggioritario con doppio turno alla francese per diventare davvero europei…al di la dei vari Salvini o Meloni di turno. Lascia che la prossima volta siano gli Italiani a decidere!!!! falsi profeti che continuano a combattere il Matteo sbagliato. Saranno spazzati via dagli elettori. Spero presto.

Sei l'unico parlamentare che s'impegna al massimo per il bene dell'Italia e dei cittadini….Grazie Renzi.

