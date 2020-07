Chi mi conosce sa che non sono uno garbato, mi accuseranno di scarso stile se dico adesso che non sono cambiato io, quello che è cambiato è Conte. Un anno fa era alla guida di un governo sovranista, con un vicepresidente che andava dai gilet gialli. Ora si va da Macron. L’altro vicepresidente andava con la destra estrema tedesca, ora Conte va dalla Merkel. E’ opportunità politica, non è opportunismo né trasformismo. Abbiamo smesso di attaccarlo perché ha fatto il piano delle riaperture, ha portato il family act in Cdm. Matteo Renzi

Ha fatto tesoro degli errori commessi , di conseguenza agisce in modo diverso.Caro Matteo , ti ho seguito nonostante sia stato vittima di una legge fatta dal tuo Governo (madia) , ti seguo oggi , nonostante i sondaggi…. Hanno fatto terra bruciata , per eliminarti politicamente… Forse perché hanno capito prima di altri, che avevi veramente voglia di cambiare questo Paese…Ma ma non bisogna mollare ed essere molto alle costole. Io credo che dovrebbe STACCARE LA SPINA. Troppa emergenza, poco parlamento. Sono delusissimo

Per noi Italiani Conte in Europa ha sempre fatto il baciamano…qualche cosa è riuscito ad ottenere fortunatamente per noi! Grazie per aver guardato oltre i Vs risentimenti.

Ma bisogna continuare a marcarlo stretto.CONTE CHE SE LA CANTA…. E AGLI ITALIANI LA RACCONTA… MA POI PRIMA O POI SI FARÀ LA CONTA…. E SI VEDRÀ CHI CONTA DAVVERO… PERCHÉ COSÌ CI SI SCHIANTA… FORTE…COVID19 – PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA SINO A FINE LEGISLATURA DEL GOVERNO CONTE ? Tutti in fila per il reddito d cittadinanza a 400€ mese ? Esercenti, artigiani, imprenditori, libere professioni al limite del fallimento, con i provvedimenti collegati allo stato d’emergenza (DPCM, ORDINANZE ETC), lacci e lacciuoli, il colpo di grazia finale ? NO GRAZIE CONTE 5 STELLE + PD + LEU STANNO FACENDO FALLIRE MIGLIAIA D CITTADINI ?

Sei onesto e sincero …. non perdere queste tue caratteristiche perché sono le migliori.

