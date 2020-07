Open Arms, l’incredibile gaffe del Tg2: “Colpo di scena, Salvini non andrà a processo”Il clamoroso svarione della giornalista parlamentare Maria Antonietta Spadorcia. Le scuse della direzione del Tg2

Incredibile errore inversione dei numeri dei votanti a favore con quelli a sfavore, con manifesta esultanza da parte della giornalista ! CHE FIGURA DI MERDA! Non poteva che essere della rete leghista “la svista” della giornalista, che ha espresso quella che era la sua speranza. “L’enfasi con cui annunciava che “il centrodestra, compatto, ha detto che Salvini ha fatto l’interesse generale”.La dice lunga su questa “giornalista” e il suo tg4 ops..tg2. Il problema non è l’errore, ci può stare quando si va di fretta, il problema è l’esultanza e la gioia con cui viene annunciato…col canone mantengo anche certe “amiche di Moruninho”, questo è il mio vero dispiacere.

Il problema è proprio il pressapochismo di quei giornalisti, in questo caso di quella giornalista. Se è vero che ha 20 anni di esperienza da giornalista parlamentare dovrebbe conoscere almeno le basi delle procedure. Il suo libro “Di corsa e di carriera” racconta il suo passato e il suo probabile futuro.Se Sgarbi ha scritto la prefazione al libro della signora, questo, più di ogni altra cosa, dice tutto sulle sue qualità intellettuali e morali. La carriera l’ha fatta grazie a chi? E di corsa dovrebbe andarsene.In Inglese si usa l’espressione “Wishful thinking” per evidenziare chi presenta la realtà non per quel che è ma per quel che si vorrebbe fosse . Tale Maria Antonietta Spadorcia è una wishful thinkers .La Spadorcia ci dirà candidamente di essere stata fraintesa come ha anche detto Boccelli a proposito del suo negazionismo. Anche lei passava di li per caso come Boccelli al convegno dei terrapiattisti di sgarbi e pappalardo.

Ma è tutto il TG2 wishful thinkers una balla dietro l’altra che è una gaffe continua ! E’ telesalvini, non ve ne siete accorti ancora ? E che dire del televideo ? Il capitone è continuamente sulla cresta dell’onda ! Le notizie, tutte le notizie, vengono sempre date in funzione di propaganda pro lega…..un vero servizio pubblico ! Tutto : incluso l’oscuramento di Fontana e dei suoi tristi camici….Ottima prova di professionalità e di indipendenza dalla politica che comunque non ha indotto in errore proprio nessuno. Tutti coloro che guardano il TG2 ne conoscono ed apprezzano la targa,(per inciso, ma il TG2 non e’ quello controllato dalla destra?). E il popolo bue sta perfino ad ascoltare le notizie. Meno male che la maggioranza degli Italiani stanno al mare. Ma ai TG non si sfugge: ti martellano ogni momento a ogni occasione, ripetono ripetono e ripetono talmente tanto una notizia (per fartela imparare a memoria?) che spesso non si capisce neanche quando e’ che sia accaduta.

Le chiacchiere stanno a zero e credo sia arrivato il momento di sfilare la maggiore azienda italiana della cultura dalle grinfie della politica.Almeno Vespa aveva la consapevolezza di dichiarare che il suo editore di riferimento era il partito politico che governava la rete in cui lavorava. Privatizzare RAI 1 e RAI 2 e lasciare RAI 3 pubblica per fornire informazione e documentazione che non potrebbero reggere il confronto con il libero mercato

CHE FIGURA DI MERDA! Non poteva che essere della rete leghista “la svista” della giornalista, che ha espresso quella che era la sua speranza.Dopo questo , certamente avrá aggiunto punti al suo curriculum , per fare carriera alla rai. ultima modifica: da

