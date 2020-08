Concordo totalmente, soprattutto laddove si richiama il nostro esecrabile apparato mediatico ad un condotta più responsabile. Solidarietà totale e incondizionata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.“La libertà non è fare ammalare gli altri” Parola sante, ma che ci sia il bisogno di dirlo è sconsolante.

Ma cè chi mi contesta che “La libertà non è fare ammalare gli altri”. Slogan per slogan, il cappio al collo non è tutela della salute.OK

Certo in effetti è quello che pensano gli indiani i brasiliani e gli americani,o meglio dire i politici che li governano,ognuno deve essere libero di morire come dove e quando vuole,ma il problema è quello di sapere con il corona,che se voi siete sani e asintomatici diventate dei killer consapevoli? Non lo so, di migliaia di persone ,poi la vostra teoria è magari quella della jungla? Allora avete ragione a far circolare tutti e aspettare L’immunità di gregge…la mia no.Ma poi voi al momento quale cappio al collo avete ? Cos’è che non puoi fare? Cos’è tutta questa libertà che vi manca per il quale gridate alla rivoluzione contro lo stato e il governo?questa e la libertà di poter essere considerati più intelligenti degli altri nonostante un cultura minimamente risicata. È l’unico motivo per cui esistono i sostenitori delle teorie del complotto.

Un pò come dire, ho il diritto costituzionale di accoppiarmi con chiunque, anche appena conosciuto, senza profilattico perché sono SANO. Come fai a sapere di essere sano? – Perché lo so io. E comunque non è che è vietato muoversi liberamente sul territorio, ti si chiede solo di stare attento a non diffondere virus, esattamente come con l’accoppiamento puoi farlo con tutti ma ti si chiede solo di stare attento a non diffondere o prendere virus…Prima o poi dovrete capire che non si possono incolpare i clandestini di tutto quello che capita, certo bisogna controllare il fenomeno, ma se aumentano i casi dobbiamo solo ringraziare chi parla di virus morto o inventato e di chi parla di dittatura solo perché non ha voglia di mettersi la mascherina.

Provare a capire come si diffonde il contagio no eh? Il problema sono i migranti causa e scusa di tutti i mali conosciuti e non oppure il problema sono i contagi di ritorno dai paesi dove il virus circola: Belgio, alcune aree della Spagna, Germania e paesi dell’Est Europa. E’ più probabile che ti possa contagiare un cattivo migrante dei barconi, o un imprenditore italiano di ritorno da un viaggio ad Anversa, un immigrato italiano di ritorno dalla Catalogna, un operaio rumeno di ritorno da trovare i genitori o una barista bulgara di ritorno dal paese di origine?!

Provare a pretendere un comportamento più responsabile da parte di quelli che dovrebbero avere a cuore gli interessi dell’intera nazione per fronteggiare meglio la pandemia no eh? E magari mettiamo al confino insieme agli immigrati anche quegli imbecilli che vanno a fare conferenze in Senato per dire che è tutta un’invenzione, che non c’è alcun rischio e che non si vogliono mettere le mascherine. Agiamo su entrambi i fronti così stiamo tranquilli…Ma magari anche mettersi una mascherina e smetterla di dire che è l’emergenza è nelle teste dei paranoici , addirittura in una stanza del Senato , quando mezza Europa sta fronteggiando di nuovo l’emergenza non sarebbe male. Gli immigrati vengono almeno controllati. Gli idioti purtroppo no. E vedere che il Presidente della Repubblica ha dovuto addirittura ribadirlo la dice lunga. Tante belle cose!

MA POI! Dove vedete tutte queste limitazioni alla libertà di circolazione? Mattarella ha semplicemente detto che ogni italiano, quando si trova a stretto contatto con altre persone, deve mettere la mascherina ed evitare gli assembramenti, non ha detto di rimanere sepolti in casa. Per quanto riguarda le persone SANE, alcune potrebbero essere asintomatiche e quindi pensare di non avere il virus; se non adottano misure di protezione, possono contagiare con estrema facilità.