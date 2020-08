Salvini si consola al Papeete dopo l’ok al processo del Senato. E tira in ballo Conte: “Era d’accordo”. Ma lui stesso disse di no. “Tranquillo” ma “un po’ incazzato”, “non dell’umore giusto” ma “felice”. Il segretario della Lega dopo il voto sulla Open Arms si tira su con un bagno sulla spiaggia da cui iniziò la crisi del Conte I e la discesa dei consensi leghisti. Nel merito ripete che “il premier era d’accordo” sul blocco per 20 giorni. Ma in un video diceva il contrario

Salvini si difende affermando che anche Conte condivideva (non vero, basta leggere i giornali di quei giorni): è come se due fanno una rapina e uno viene catturato e l’altro no e allora quello arrestato si difende dicendo che devono arrestare anche l’altro (cosa che non accade perché in certi ambienti sono uomini “veri”). Ma anche se fosse vero quello che afferma deve prendersela con i magistrati che “trascurano” Conte e non con Conte. Sulla faccenda Fontana egli “semplifica” perché un po gli brucia e perché approfondire, per lui, è molto “faticoso” (uno slogan è molto più rilassante).Dai su…con un paio di mojito e una caipirinha passa tutto. Peccato che non resti nulla, nessun governo, nessun ministero, da cui poter ri-dare le dimissioni, resterebbe solo il partito e la carica da segretario….da dove poter dare le dimissioni…ma ci vorrebbe un coraggio e una dignità sconosciuti per i dirigenti della Lega.

Salvini doveva essere processato anche per la nave Diciotti, ma in quei giorni Di Maio cercava in tutti i modi di compiacere il Capitone per timore di una crisi di governo e suggerì agli iscritti pentastellati di votare contro l’autorizzazione a procedere. Poi l’ingordo legaiolo tolse il disturbo per conquistare i pieni poteri e quelli del M5s non hanno avuto più motivi e argomenti per continuare a garantirgli l’impunità.

Lo scorso anno, subito dopo che Salvini andò cozzare contro lo spigolo dello stabile n°41 di Via Bellerio,(ahia che dolore) scrissi: “fine di un politico”,(ok politico ho esagerato hahahaaa) niente e nessuno potrà rimediare ad un errore di tale portata. Mi rispose un lettore del blog: mi disse sei rimbambito, se consideri finito un politico che ha il 35% dei consensi, è segno che sei proprio bollito. Aspetta e vedrai, gli risposi. Chissà se oggi mi direbbe le stesse cose. Seguo la politica da troppi anni, di personaggi come il Salvini ne ho conosciuti tanti. Se recupererà consensi è tutto da vedere. Ormai l’Italia lo considera quello che è, un quaquaraquà. Lo scorso anno ancora non si era gonfiata la figura di Giuseppe Conte, Salvini era ancora qualcuno. Oggi, poverello è sovrastato mille, che dico mille, un milione di volte dal premier (ok pure lui gonfiato a dismisura e per questo tra non molto fata PUF SCOPIATO) e questo lo fa diventare diventa piccolo piccolo, tanto che si presenta in conferenza stampa in pantaloncini da spiaggia. Non fiori ma opere di bene.

Il processo politico lo hanno imbastito perché invece di fare il Ministro degli Interni ha fatto quello della propaganda (in questo caso sulla pelle di poveri disgraziati che poi sono sbarcati comunque malgrado i porti fintamente chiusi) assumendosene la responsabilità personale e in contrasto con il Governo che dopo pochi giorni ha fatto cadere. La megalomania politica produce sempre disastri e la durata della meteora è proporzionata hai miliardi che hai per comprarti giudici e parlamentari.

ORA: Magari se tutti ci sforzassimo di riuscire a vedere un pochino oltre il naso e gli slogan e cercare di valutare i fatti sarebbe meglio. Il problema dei migranti non sono gli attuali arrivi estivi che ci sono sempre stati e forse sempre ci saranno e nella quale va totalmente coinvolta l’Europa modificando il trattato di Dublino (firmato dai partiti di cdx e csx che oggi si lamentano), ma i 700.000 clandestini che già sono in Italia e che sono arrivati proprio quando c’erano indistintamente i governi di cdx e cxs (i stessi che oggi strillano e scalpitano Meloni compresa che hanno la ricetta magica che risolve tutti i mali solo quando non governano). I problemi complessi vanno affrontati in modo strutturale e non emergenziale altrimenti le soluzioni sono effimere e solo per gli allocchi a cui piace essere compiaciuti nel loro egoismo (il classico elettore del cdx)senza vedere chi hanno davanti. ps: gli elettori del csx invece pensano di essere i migliori mentre i loro rappresentati (IV) cercano di fare le riforme che non sono riusciti a fare loro o e gli altri

Ecco ricordiamolo così, un po appesantito dalle varie apparizioni alle sagre della salsiccia e delle ciliege mentre si ingolla due tre mojito ma stavolta senza le sculettanti miss padania che ballano sulle note dell’inno nazionale ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo