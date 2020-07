Grazie al governo di dilettanti.

Istat: calo del Pil dell’Italia “senza precedenti” nel secondo trimestre, -12,4% .Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica è il valore più basso dal 1995: “Persi oltre 50 miliardi di euro”

Il Pil italiano nel secondo trimestre 2020 crolla del 12,4% sul trimestre precedente e del 17,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo comunica l’Istat nella stima preliminare, spiegando che i dati sono corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. La variazione acquisita del Pil per

il 2020 è negativa, pari a -14,3%. Così l’Istat, dando conto del risultato che si otterrebbe nel caso in cui in tutti i restanti trimestri dell’anno si registrasse una crescita congiunturale nulla.

Guardando al calendario, l’Istat precisa, che il secondo trimestre del 2020 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del secondo trimestre del 2019. La caduta registrata tra aprile e giugno risente delle misure restrittive prese per contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Bravissimi tutti.Questi insipidi vanitosi e evanescenti chiacchieroni governativi… ci porteranno nel giro di poco tempo al fallimento economico etico e sociale. D’altronde da coloro non mi attendevo niente di che… e noi stiamo a guardare ,e critichiamo chi con competenza vuole fare agire,di chi sto parlando ! di RENZI l’unico che può portarci fuori da questa recessione.

È una autentica catastrofe, ben peggiore di quella temuta di un calo comlplessivo di circa 9/12% rispetto al 2019. Io sono un piccolo imprenditore, ormai in pensione da circa due anni. La mia azienda, che ha attraversato insieme ad altri milioni di colleghi, almeno una decina d’anni di crisi, è arrivata quest’anno, nonostante tutto, a toccare i 74 anni di attività. Per reggere l’urto abbiamo rimesso su di essa tutte le risorse possibili ed immaginabili. Ora dubito fortemente che i miei figli, vi posso assicurare bravissimi, potranno festeggiare l’agognato settantacinquesimo anno di attività. E voi pensate che ciò riguarderà solo l’azienda della mia famiglia e tutti i miei familiari, me compreso? No. Vi riguarderà tutti. Avete voluto “provare” questi sprovveduti al Governo? Ringraziate Iddio se in questa catastrofe saranno coinvolti solo i vostri risparmi. Se non ci saranno mani più esperte a guidare la carretta, mi dispiace dirlo, ma io la vedo brutta, ma veramente brutta per tutti. Vedrete i “vostri diritti acquisiti” su cui avete da sempre fatto sonni tranquilli, diventare carta straccia. Non riesco a vederla meglio la situazione, anche se vorrei tanto, tantissimo sbagliarmi.

