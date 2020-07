Il bullismo dello Stato O di stato!

Il bullismo dello Stato: Ecco come ci siamo ridotti. A spettatori. A dispensatori di applausi nei teatrini delle chiacchiere televisive per far aumentare o diminuire i sondaggi. Ridotti non a esseri umani, persone pensanti, ma a personaggi di una commedia. A dei burattini sollecitati a muoversi dagli impulsi di chi tira i fili.

OK: Il discorso e’ molto più ampio e riguarda tutti i dipendenti Pubblici in ogni settore , ossia le strutture intermedie dello Stato possono permettersi quasi tutto e il contrario di quasi tutto , perché hanno la garanzia dell’impunità giudiziaria salvo casi eclatanti , come quello di Piacenza , in cui i comportamenti delinquenziali sono arrivati a livelli ” patologici , e sopratutto sono sicuri della loro inamovibilità dal posto di lavoro , se i signori di Piacenza avessero avuto come datore di lavoro , non lo Stato , ma un privato , non sarebbero stati sospesi ma licenziati ” in tronco ” . I politici , sia Ministri o Assessori passano dopo un po’ di anni , i burocrati restano

OK: Il bullismo dello Stato non esiste, perché lo Stato non è una persona ma un’entità astratta. In compenso esiste il bullismo delle persone che lavorano nello Stato: purtroppo questo deriva dal fatto che in Italia storicamente chi faceva rispettare le leggi si é sempre considerato sopra le leggi stesse, a dispetto delle varie storielle sulla patria del Diritto in realtà il cittadino italiano é sempre stato schiacciato da chi detiene il potere.Corruzione nella polizia ce n’è sempre stata, solo che si e’ sempre fatto finta di niente. La storia di Piacenza ricorda la trama di uno di quei film polizieschi americani anni 80 sui poliziotti corrotti che spacciano droga e incriminano cittadini onesti impiantando false prove, con la grande differenza che anche 30 anni l’argomento non era tabù negli USA mentre in Italia si continuano a fare fiction con carabinieri rappresentati come il Nino Frassica di turno.

Se si volessero riportare tutte le micro e macro ingiustizie commesse da forze dell’ordine e da magistrati, si riempirebbero parecchi volumi. La divisa e la carica li rendono onnipotenti e intoccabili a fronte di noi, poveri sudditi, non più cittadini, a capo chino dinnanzi a loro, che sono al di sopra della legge, che applicano solo su di noi. Ciò dal semplice agente di polizia locale fino ai vertici massimi di CC e PS. Quanto accaduto alla caserma Levante di Piacenza è solo la punta dell’iceberg. Chi ha denunciato questi criminali in divisa ha dichiarato che teme per la sua vita. Riusciranno ad eliminarlo, presto o tardi. E! Si troverà a lottare contro mi i micidiali mulino a vento.

