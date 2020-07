Renzi: “Uno scandalo chat magistrati contro Salvini” Il leader di Italia Viva in Senato intervenendo sul caso della Open Arms

“Non è accettabile che vi siano delle chat di magistrati in cui si dice che un parlamentare, anche se avversario politico, debba essere attaccato a prescindere anche se ha ragione, è uno scandalo. Il punto politico è che la politica rispetta l’articolo 96 della Costituzione, visto che vi sciacquate la bocca con la Costituzione almeno in pausa pranzo leggetela”. Così Matteo Renzi prendendo la parola in Senato.

Il tema di fondo è quello del rapporto tra magistratura e politica. A una fondazione che organizza eventi di natura politica è stato contestato di essere componente articolata di un Partito: domani può accadere ad una Srl che lavora al fianco della politica.

Matteo Renzi

Il tema di fondo è quello del rapporto tra magistratura e politica. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo