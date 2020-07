Italiani non preoccupatevi, continuate pure le vostre vacanze, ora arrivano i soldi donati dalla UE grazie al grande lavoro di Conte Come nel resto del mondo”Secondo l’istituto di statistica si tratta del “valore più basso dal primo trimestre 1995, periodo di inizio dell’attuale serie storica”. Se anche nei prossimi mesi si dovesse registrare una “crescita congiunturale nulla”, la variazione acquisita del prodotto interno lordo per tutto il 2020 sarebbe pari a -14,3%. Italia ufficialmente in recessione.

È un tonfo del Pil “senza precedenti” quello stimato dall’Istat nel secondo trimestre 2020 in Italia: -12,4% rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Un passo indietro di oltre 50 miliardi che si aggiunge alla forte riduzione già registrata nel primo trimestre (-5,4%). E che testimonia ancora una volta l’impatto dell’emergenza sanitaria e delle misure di lockdown sull’economia italiana, nonostante la fase 2 iniziata a maggio. “Con il risultato del secondo trimestre il Prodotto interno lordo fa registrare il valore più basso dal primo trimestre 1995, periodo di inizio dell’attuale serie storica”, sottolinea l’Istituto, spiegando che i numeri sono corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Se confrontato con lo stesso periodo dello scorso anno, il calo è ancora peggiore: -17,3%, ed è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto in tutti i comparti produttivi, dall’agricoltura, silvicoltura e pesca, all’industria, al complesso dei servizi.

Per fare informazione bisognerebbe anche citare la Cina. così per far capire qual’è la differenza tra un’economia di piano (qual’era quella dell’Italia nel dopoguerra) e quella neoliberista attuale. Questo crollo è voluto, non è una cosa che accade per caso e ci accomuna in una sfiga generale. Ci sono paesi che sono in grado di reagire (tipo la Cina) e paesi che non ne sono in grado (tipo USA, Italia, Francia, Germania etc). Non è un caso che sul Corriere uno dei principali politologi americani parli di una crisi che durerà anni, ma evidentemente questo è vero per alcuni, e non per altri. Da queste crisi si esce in due possibili modi, la prima sarebbe quella di ripensare il modello economico, (e ora con l’elezione di un Marattin presidente dalla commissione finanze è evidente che almeno in Italia si è capito che o non si vuole perseguire questa strada), la seconda è una guerra. Probabilità (soggettive)? 25% la prima opzione, 75% la seconda. Ultima chiosa, quando si vota Marattin presidente alla commissione Finanze si vota per la guerra per cambiare tale situazione.Ricordi duca conte….la “potenza di fuoco” come l’hai chiamata quando hai fatto chiudere tutto? Quella che doveva dare assistenza all’economia a 360 gradi per proteggerla dal fallimento? Ecco i primi risultati….bel discorso soprattutto quando hai come consulente casalino! Ma come si fa a far governare un Paese prestigioso come il nostro a persone cosi basse! Io penso che i deceduti della seconda guerra mondiale si staranno rivoltandosi nell’oltretomba…..morti per veder rovinato il nostro Paese!! poi leggi dei dipendenti della Regione Sicilia che non rinunciano alle ferie perché servono alla loro integrità psichica. Spero che questa crisi sia utile, senza chi produce e tira la cinghia non ci saranno più soldi per pagare gli stipendi. A quel punto i mercati chiuderanno i rubinetti e poi vedremo come campano tutti i parassiti che vantano solo diritti ma che non contribuiscono al benessere del paese…

