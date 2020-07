Tutti, ripeto , tutti i giornali e TG parlano di Renzi che ha mandato a processo(si fa per dire) Salvini. Gli altri 148 senatori che hanno votato a favore non esistono. Renzi sempre Renzi sulla bocca di tutti. Intendiamoci a me fa piacere che si parli del mio leader (parlatene anche male purché se ne parli) ma questi che ne parlano ossessivamente non si vergognano?

PARTI CIVILI AL PROCESSO SALVINI

Sento molti commenti in questi giorni, di chi dice che il voto del Senato, per autorizzare il processo a Salvini è stato un errore, che politicamente avvantaggerà proprio Salvini stesso. Non sono daccordo, comunque tutti quelli che si pongono il problema dell’opportunità politica di mandare a processo Salvini, fanno una considerazione di tipo politico, che non tiene in debito conto che, non è il Parlamento che ha chiesto di processare salvini, ma è la Magistratura, e lo ha chiesto perchè ha riscontrato ipotesi di reato molto gravi, sia alle leggi internazionali che nazionali, non processarlo, sarebbe un vulnus gravisssimo del nostro stato di diritto. Non entrare nel merito di queste ipotesi di reato o minimizzarle, è segno di una profonda ignoranza o sottovalutazione della norme e della cultura dei diritti umani e civili delle persone. Io penso, non solo che il processo sia un atto dovuto, ma che la magistratura deve mostrare molta lucidità ed indipendenza, da non farsi influenzare da queste considerazioni di opportunismo politico e stare al merito dei fatti e dei comportamenti. Anzi dico di più, occorrerebbe che le istituzioni internazionali e le autority che sovrintendono e vigilano sull’applicazione delle norme di diritto universale delle persone e nello specifico di profughi ed immigrati, si costituiscano Parte Civile!!

