Io non posso dire che esista un interesse pubblico preminente nel tenere un barcone lontano dalle coste italiane.

Tu non blocchi l’immigrazione tenendo un barcone al largo, tu aumenti i follower su Facebook.

Noi che abbiamo votato a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro Salvini e che ci accingiamo a votare nuovamente a favore, non avendo cambiato idea, diciamo in quest’Aula che se vi fosse una richiesta di autorizzazione a procedere non già contro l’ex Ministro dell’Interno, senatore, ma contro l’ex Ministro dei Trasporti, senatore, anch’egli coinvolto nella gestione dei porti, noi voteremmo allo stesso modo per l’autorizzazione a procedere. Matteo Renzi

Tenendo un barcone con minorenni fermo al largo tu non stai bloccando l’immigrazione, tu stai aumentando i follower su Facebook. Così come votiamo oggi per l’autorizzazione a procedere per Salvini, la voteremmo anche per chi in quell’esecutivo avallò quelle scelte.

PS: AL CARO PD! Non è vero che se si modificano i decreti sicurezza vince Salvini. Il truce vince se i suoi avversari politici si spaventano ogni volta che Salvini fa buh!! La gente ama la chiarezza delle posizioni, la fermezza nel difenderle, il non avere tentennamenti. E voi che fate i cacadubbi? O difendete le idee giuste e allora fatele conoscere non vi nascondete dietro la paura che sennò vince Salvini!!!

Penso che Italia viva sia l’ eccellenza della politica, non da tutti compresa, non ne hanno la capacita’. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo