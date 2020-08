Conte da opportunista quale è non prende posizione. Il suo imperativo non è stupire ma sopire.

Migranti, Conte ha potuto dare la colpa a Salvini. Non potrà darla a Lamorgese. Stupisce il silenzio di palazzo Chigi sulla bomba sociale della ripresa degli sbarchi. Stavolta però il premier non può fare scaricabarile.

Sulla bomba sociale della ripresa degli sbarchi dei migranti, quest’anno ancora potenzialmente più deflagrante visto che contiene anche la nitroglicerina del Covid, il premier Conte finora ha avuto gioco facile. Facile perché il dibattito negli ultimi giorni si è inevitabilmente spostato su Matteo Salvini e le sue malefatte quando era ministro dell’Interno. Tutti a ricordare i proclami per i porti chiusi, il sequestro delle navi militari italiane e delle Ong,le estenuanti trattative con gli altri paesi europei per i ricollocamenti, i negoziati per far scendere dalle imbarcazioni almeno donne e bambini, la propaganda patriottica della chiusura delle frontiere del mare. Effettivamente una specie di galleria degli orrori. Insomma, è andato in scena un amarcord collettivo dell’estate del 2018, correlato a un profondo sospiro di sollievo per il “come eravamo cattivi e meno male che non lo siamo più”. Perché lui, Salvini, al Viminale e menomale che non c’è più da un anno a questa parte. E nel frattempo deve affrontare due processi per sequestro di persone, mica roba da ridere.

Gli accordi debbono essere fatti rispettare ,ma ci vogliono uomini o donne capaci di farlo i due dell’ave Maria ,Conte e la Lamorgese, non sono certo all’altezza della situazione se poi aggiungiamo che abbiamo un DiMaio agli esteri . Conte purtrppo è una disgrazia che ci è caduta addosso per colpa dei 5stelle. Sarà sempre troppo tardi quando ce ne libereremo.Conte ha poco da nascondersi. Se lo ricorda con l’aria trionfante e il cartello Decreti sicurezza ? Il bello è che insiste a scaricare tutta la responsabilità su Salvini. Sa e avessimo una magistratura meno schierata andrebbe a giudizio anche lui.

In una repubblica parlamentare dove al interno dei gruppi si creano i più grandi e profondi inciuci e accordi di programma dietro negoziazioni solo apparenti … dove la democrazia è soltanto un termine eziologico per non invocare l’esatto opposto. … ci si può ancora meravigliare che il Capo pur essendo tale per nomina Regia non è nient altro che una longa manus di poteri che non si creano nelle urne. .. dei poveri illusi e disillusi elettori. … bensì dei giochi del Palazzaccio…… Ergo….. non c è niente di strano della solita boutade.

PS: Se non si ferma l’invasione compiacente del PD +m5s (siamo a + 13 mila clandestini sbarcati i 7 mesi di cui Molti scappati e molti con covid) in autunno con la crisi generata prima e durante il covid scoppierà una guerra sociale, basta leggere i giornali Economici e non solo

Conte da opportunista quale è non prende posizione. Il suo imperativo non è stupire ma sopire. ultima modifica: da

