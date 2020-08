Le istituzioni e la politica hanno espulso Renzi come fosse un corpo estraneo, un barbaro che non c’entrava nulla con l’establishment storico del nostro paese. E lo hanno fatto diventare antipatico alla maggioranza degli italiani, utilizzando in maniera spregiudicata il circuito mediatico giudiziario e la macchina delle fake news (le cazzate raccontate su Renzi riempirebbero un libro intero).

Si sono spaventati perché in concreto per la prima volta rischiavano di essere rottamati. E la vecchi sinistra ha reagito furibonda perché l’esistenza in vita di Matteo Renzi li metteva di fronte alla storia dei loro fallimenti.

Forse sarebbe ora di ricostruire in maniera più oggettiva quei 1000 giorni e dimostrare che quando cè volontà di agire anche a sinistra si possono fare le cose. Che ne pensate?

E’ ORA DI COMINCIATE A GRIDARLO!!!!!! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo