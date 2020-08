Gianni Cuperlo: “Le Commissioni? Il Tempio si è riempito di mercanti”Il deputato del Pd sconcertato dal suk delle Commissioni: “Premiata la logica della fedeltà, la questione morale può incunearsi qui. Zingaretti abbia il coraggio di cambiare il partito

Cuperlo dovrebbe andare via dal PD perché è TROPPO dipendente dalla sua formazione nel PCI a livelli di metodiche di analisi che ,oltre tutto,lo rendono noioso.Secondo me quello che manca nel panorama politico non è un partito simil-PCI ma un partito simil-DC perché solo un partito fi questo tipo può sconfiggere la Destra. Zingaretti,ispirato a quanto pare da Bettini,sta facendo il meglio possibile:deve far decadere tutte le incrostazioni che sul idea originaria del PD hanno prodotto le segreterie Veltroni e Renzi sui temi istituzionali,sociali ed economici. Cuperlo è fuori,non serve come ha dimostrato la conferenza programmatica da lui organizzata e diretta,un evento che non ha prodotto nulla e che non ricorda più nessuno.Cuocerlo dietro la vuota retorica di un linguaggio privo do ogni contenuto, rappresenta perfettamente i problemi che descrive. È un uomo esemplare del PD, nel senso che è il ‘tipo’ dell’uomo PD inconcludente..

Caro Cuperlo, con la POCA simpatia personale verso te che hai contrastato pubblicamente (anche se se debolmente) le deriva renziana, il problerma è nel manico. Il PD era nato male, senza un’identità di sinistra moderna ma..sinistra OTTOCENTESCA davvero, e poi è via via finito ancora peggio. Il voto disastroso per tutte le sinistre del marzo 2018 dice che è ora di torrnare NON a sinistra. La prospettiva a breve è che Zingaretti e il gruppo dirigente facciano definitivamente autocritica sul passato renziano (a cominciare dall’assurda difesa del fallimentare NO al referendum costituzionale del 2016) e si aprano alle prospettiva di una sinistra ampia-moderna, laica e ambientalista-capace di ridare vita ad un Ulivo 2.0.E intanto cominciamo a licenziare il pateracchio Conte 2 e votiamo NO al referendum sul demagogico taglio dei parlamentari voluto dagli analfabeti del M5S. E basta ipocrisie cattogruppettare sull’immigrazione sgovernata: ordine e legalità servono più al popolo che ai ricchi. P.S. basta paure: si vada al voto politico entro pochi mesi. Vuoi vedere che le destre non sono così forti?

MA! Cuperlo ha detto una cosa molto vera che dovrebbe preoccuparci, che i dirigenti nel PD , vengono scelti non per merito, ma per fedeltà al capo bastone. Questo succede anche in tutti gli altri partiti.Il risultato è sotto gli occhi di tutti.Anche nelle dittature, succede la stessa cosa , la fedeltà al dittatore viene prima de merito. Forse è il caso di preoccuparci.

Si chiede a Zingaretti di fare ciò che non si può fare. Ha preso un partito costituito al 80% da elementi RENZIANI preesistenti ma simili a lui. Ma comanda l’altro 20% che può fare? piegarsi a novanta gradi al M5S? Se ZINGARETTI chiedesse al M5S& SUB ALTERNI PIDINI , di fare politiche veramente progressiste sui temi più impellenti, come lavoro, immigrazione, ambiente ecc., il M5S lo emarginerebbe costringendolo alle dimissioni.

Dove vuoi andare con alleati come i 5s , lontani anni luce da quel mondo progressista di cui il paese ha bisogno.

L’unica possibilità che ha, sarà nella scelta dei candidati alle prossime elezioni, che dovrà essere radicalmente opposta a quella esercitata dal M5S , non dovrà candidare nemmeno un filo grillino, cominciando dai grillini che hanno tradito Bersani.

Ma Zingaretti non avrà mai il coraggio necessario per rifondare seriamente il PD.

Il Pd aveva solo due strade da percorrere, la prima era quella di Renzi la vera scommessa con il partito nuovo dei deologizzato e riformista, la seconda terminare il processo di rottamazione della vecchia classe comunista dello zoccolo. Altre strade portano alla sicura deriva residuale di un mondo che non c’è più Ora rimane solo la concorrenza tra mercanti di potere con le più stra superate analisi. L’uomo al comando lo cercate disperatamente e vi trovate Zingaretti e i vari Cuperlo con la scelta demenziale di un Conte. E per favore non paragonate l’incotro Pd 5S con il compromesso Pci-Dc, un’altra storia agli antipodi.

Finchè si vive la stagione politica interna al PD sul anti scissionismo Renzi e LEU credo che la Piazza Grande sia ridotta ad un’aia. Si tengano l’ispiratore mandando anatemi a Bettini ed il radicalismi comunista e ne vedremo i risultati ultima modifica: da

