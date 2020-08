I lombardi sono brava gente,sono i dirigenti della Lega che approfittano della brava gente.

Uno “squalo” azzanna Attilio Fontana.La Regione Lombardia si accorse che a fornire i camici era il cognato del governatore solo grazie al popolare logo dell’azienda. Si infittisce il mistero sui conti svizzeri ereditati dalla madre

I funzionari della Regione Lombardia capirono da chi provenivano i camici solo grazie al logo di uno squalo. Si tratta del popolare marchio “Paul&Shark”, che era presente sulla lettera d’offerta di fornitura da parte dell’azienda Dama Spa di Andrea Dini, il cognato del Governatore Attilio Fontana. E’ questa l’ultima rivelazione del Corriere della sera sull’inchiesta che sta mettendo in seria difficoltà i vertici del Pirellone. Inchiesta che deve fare luce su uno stock di camici venduti e poi derubricati a “regalati” nel pieno dell’epidemia Covid da parte dell’azienda del cognato e della moglie di Fontana.

“E tra i cespiti ereditari elencati, il conto di Lugano con i 5,3 milioni di euro non c’è. Apparirà soltanto diversi mesi dopo. Perché?” Saranno stati messi a sua insaputa, elementare.Ma veramente c’è ancora qualcuno che crede alla storiella che una dentista e un medico della mutua possano aver risparmiato 10 miliardi di lire? 10 miliardi di lire negli anni ottanta, come potere di acquisto equivalgono ad almeno 20 milioni di euro di oggi, se non di più.

Va be’, dai, a uno che ai tempi di quando amministrava Varese, e i suoi ringhiavano “prima (no)i lombardi”, aveva già il bel gruzzolo in una banca Svizzera, che gli vuoi dire? Magari poi pure tuonava contro i vicini “extracomunitari” Svizzeri per la questione dei frontalieri….ma siiii! Si era staccato un sassolino da un masso della montagna, poi,,,,,,,politicamente e’ finito, potrebbe ritirarsi per motivi da salute e salvare le apparenze , se gli sta a cuore il suo partito

Io al posto di Fontana a questo punto della vicenda non mi dimetterei. Perché dovrebbe offrire un vantaggio elettorale agli avversari politici? Conviene negare a oltranza anche a dispetto di ogni verità nascosta venuta a galla. Tanto fra qualche anno la maggioranza dei contribuenti lombardi avrà già rimosso il ricordo di tutta la faccenda e voterà soppesando il portafoglio.Potrebbero esserci sorprese. Potrebbe piovere.Intendiamoci, se m’avessero sgamato me cor sorcio in bocca e dovessi scegliere tra il bunker o la resa o la fuga, sceglierei il primo sperando di costruire l’Arma Finale prima del nemico.Piaccia o meno l’arena politica è una lotta.

E chi si estranea dalla lotta è un gran fijo…Sullo squallore meschino del personaggio Fontana parliamone.

I lombardi sono brava gente,sono i dirigenti della Lega che approfittano della brava gente.

