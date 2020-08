IL PROBLEMA E’ NEL PD E NELLA SUA GUIDA…ZINGARETTI CON IL SUO BUONISMO STA CONSEGNANDO AL CENTRO DESTRA IL PAESE.

Migranti, l’accordo sui decreti Salvini è durato 12 ore

Raggiunto in nottata, viene già messo in discussione da M5s e Pd. I grillini non vogliono la cancellazione delle multe alle Ong.

La grande tempesta arriva dal mare. È quella che rischia di travolgere gli argini estremamente fragili rappresentati dalle politiche del governo sull’immigrazione. Tanto è vero che per Matteo Salvini questo è il terreno, anzi sono le acque, su cui vuole costruire la sua vittoria. Sarebbe stato raggiunto un accordo in maggioranza per modificare i decreti Sicurezza approvati quando il Movimento 5 Stelle governava con la Lega, ma questo accordo sbandierato giovedì sera è stato disconosciuto dai più venerdì mattina. Non è sopravvissuto per più di dodici ore.

