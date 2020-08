UMORISMO O CARENTE SENSO DEL RIDICOLO?

L’uomo che non ha saputo vigilare sul fallimento di #Credieuronord, che non si era accorto che la Lega comprava #diamanti in Tanzania con i soldi del finanziamento pubblico, che dice di non conoscere quel #Savoini che chiese tangenti ai russi e che lui aveva portato con se in missione a Mosca più e più di una volta, quello che non sa dirci che fine hanno fatto i #49milioni, quello che ha importanti compagni di Partito con fondi alle #Bahamas ed in #Svizzera, ECCO UN UOMO COSI non si sente ridicolo a dire che sarà lui a vigilare su come si spenderanno i fondi del Recovery Fund!! O è ridicolo o ha uno spiccato senso dell’umorismo.Ci aiutate a far conoscere meglio agli italiani questa dote umoristica che prima non conoscevamo del truce padano?

