UN RAGAZZO DELLA ROMA MIGLIORE SOLIDARIETA’ A VALERIO CAROCCI, QUELLO DEL CINEMA AMERICA, ANCORA UNA VOLTA MINACCIATO DA CASA POUND E MESSO SOTTO SCORTA

Valerio Carocci è un ragazzo romano di 28 anni di grande intelligenza e coraggio. Coraggio culturale e sociale, ma anche imprenditoriale nel senso più costituzionale del termine.

Valerio è stato l’animatore dell’occupazione del Cinema America di Trastevere, una sala storica strappata, per ora, alla speculazione immobiliare. Da quella lotta è nata una nuova attività di diffusione della cultura attraverso l’intrattenimento cinematografico di qualità, che ogni estate riempie alcune piazze e spazi dal centro alla periferia. Tutto gratis, col sostegno del mondo cinematografico e qualche resistenza burocratica degli ambiti più commerciali di quel mondo che, in modo miope, non hanno capito quanto bene faccia al cinema quella iniziativa.

Una iniziativa che, in quanto tale, non ha niente di immediatamente politico, se non perché il “semplice” fatto di promuovere cultura e coesione sociale urta in modo incontenibile la destra romana. Te pareva?

Così lo scorso anno Valerio e i suoi collaboratori sono stati più volte minacciati, inutilmente intimiditi e aggrediti da parte dei manutengoli di Casapound. Sembrava fosse finita, invece no. Con la ripresa dell’attività estiva sono ricominciate minacce e aggressioni, stavolta da parte di delinquenti della stessa matrice politica che li accusano di essere “amici delle guardie”, solo perché continuano a denunciare puntualmente i loro aggressori.

Ora Valerio è stato messo sotto scorta e paga con la limitazione della sua libertà la battaglia per la libertà della cultura e dell’iniziativa sociale.

Anche se non ci frequentiamo Valerio ed io abbiamo in comune una persona importante nelle nostre vite. Sua nonna, Mirella D’Arcangeli, che nel 1976, da Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della giunta Argan, mi volle come suo collaboratore nel compito gravoso di cambiare la città. Da lei ho imparato quasi tutto, non solo dell’arte di amministrare, con efficacia ed onestà, la cosa pubblica, ma soprattutto la capacità di saper ascoltare i cittadini e di dare loro risposte, sempre e comunque, fossero anche solo gli strumenti per conquistarsi le soluzioni impossibili al momento. Senza mai mollare la presa, con coraggio e senza alcun calcolo di tornaconto personale. E anche un fortissimo senso dell’umorismo, che esprimeva anche nei momenti più difficili riportando, con ironia disarmante, la politica “dei maschi” coi piedi per terra.

Questo Valerio ha imparato da sua nonna, sempre assai presente nella sua crescita. Per questo Valerio, superata questa fase di sacrificio personale, vincerà. E con lui la Roma migliore. Punto e basta!

UN RAGAZZO DELLA ROMA MIGLIORE SOLIDARIETA’ A VALERIO CAROCCI, QUELLO DEL CINEMA AMERICA, ANCORA UNA VOLTA MINACCIATO DA CASA POUND E MESSO SOTTO SCORTA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo