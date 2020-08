Una grande ammirazione per questi fantastici ragazzi

Quelle maglie amaranto ormai le conosciamo in tanti. Le conosciamo per il bellissimo progetto che è il #PiccoloCinamaAmerica che ha salvato una sala cinematografica nella bellissima cornice di #Trastevere. Ma purtroppo, le conosciamo anche per tutte quelle volte che questi ragazzi sono stati vittime di minacce, anche di morte, atti vandalici e veri e prori pestaggi, in particolare dagli estremisti di Casapound. Un odio che non si è mai fermato, assurdo, vergognoso, a causa del quale Valerio, il loro presidente, da oggi dovrà vivere sotto scorta. Un ragazzo di 28 anni che fa cinema e associazionismo, che regala bellezza in una città straordinaria come Roma. A lui oggi la nostra vicinanza e il nostro affetto. A tutti loro con la maglia amaranto del Piccolo Cinema America.Ettore Rosato

Una volta Roma era straordinaria,vederla ora viene da piangere per come e’ stata ridotta,.la violenza tra i giovani di tutti i centri estremi,destra e sinistra,sono solo un aspetto del degrado sociale.

