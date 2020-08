Visto Salvini quanti voti aveva guadagnato con i migranti….ora vuole affondare i barconi…cosi spera di ritornare al 34%

Migranti, Luigi Di Maio alla SALVINI “Sequestrare e affondare i barconi, bloccare i soldi alla Tunisia”. L’offensiva securitaria dell’ex capo M5s piomba sulla trattativa della Lamorgese. Nel mirino anche Conte, ancora silente.

“Affondare, sequestrare, distruggere”. Luigi Di Maio sembra uno sceriffo quando appare in diretta Facebook a tarda sera per lanciare la sua nuova crociata contro l’immigrazione, contro i barconi, soprattutto quelli che in questi giorni stanno arrivando dalla Tunisia. Una svolta securitaria di salviniana memoria per ritagliarsi nel governo uno spazio a destra, prendendo la rincorsa e sovrastando tutti. Anche chi come il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese pochi giorni fa è volata a Tunisi per aprire un canale di dialogo con il presidente Kais Saied e ottenendo l’impegno ad affrontare insieme l’emergenza, programmando aiuti per appoggiare un Paese in preda a una crisi economica mai vissuta prima. Il ministro degli Esteri invece si muove nel verso opposto. Prende di petto la questione, chiude i rubinetti e chiede di tagliare i fondi della cooperazione internazionale destinati alla Tunisia.

Di Miao sa solo copiare, e pure male, affondare i barconi era un vecchio slogan di Meloniana&Salviniana memoria!! e lui prello di cervello prende sunto dagli AMICI camerati. Non e credo che sia un caso che Salvini non abbia mai attaccato Di Maio, a differenza di Conte, Lamorgese, Azzolina, Bonafede, Toninelli, Grillo, Di Battista.Di Maio oramai è un uomo che pensa solo a sé stesso e al potere.Di Maio è intrinsecamente inadeguato comunque si muova. Politicamente è una nullità. La politica è una scienza. Non si inventa . Non si diventa politici perché hai un incarico importante. Insomma un generale che vince come…Napoleone…o esiste già o nulla.

Qualcuno sa dirmi cosa vuol dire “sequestrare i barconi e affondarli”?

Per caso vuol dire che fino adesso li abbiamo riportati indietro perché vengano di nuovo riempiti? Li affondiamo con dentro uomini e donne e bambini? Oppure li salviamo e poi magari li distruggiamo? “Affondare i barconi” e’ una boutade, mi chiedo dove, come, con o senza migranti a bordo, forse dai nostri reparti speciali in Tunisia? La ministra Lamorgese, più che sulla inutile distruzione di barchini e barconi, punta giustamente su cooperazione e rimpatri come unica via ragionevole per far fronte alla situazione senza escludere eventuali misure più decise.

Osservare la legge e i trattati, invece no? Il solo dato certo e numericamente verificabile è che tra i Paesi dell’area Schengen, chi applica le norme della convenzione non ha alcun clandestino sul territorio. L’Italia, che si ostina ad aggirarle, ne ha quasi un milione.

GIGGINO Ministro contro gli Esteri? Uno penserebbe che dovremmo “aiutarli a casa loro” come ripetono sempre anche i leghisti (salvo poi essere contrari a ogni centesimo speso in cooperazione), per evitare che la fame li costringa a partire. Ma ecco che il genio dei geni ha trovato una soluzione migliore: Tagliamo i fondi alla cooperazione!

Così eccelleremo ancora di più il tracollo del paese e allora di migranti ne partiranno dieci volte tanti. Che bella pensata! Ma a lui che gli frega, basta risalire dello 0, nei sondaggi, è questo l’importante! Basta leggere i commenti a questo articolo e si capisce che di gente che crede alla propaganda salviniane e 5stellota è pieno il paese, gente che pensa che davanti a problemi di questa portata basta fare la faccia feroce su facebook e che in uno dei momenti più drammatici della storia del Paese (e dell’Europa, e del Mediterraneo) avere un ministro degli esteri ignorante, incapace, privo di ogni valore morale e in definitiva irresponsabile sia la soluzione migliore.

Tanto per ricordarvelo, solo nell’ultimo mese salvare la faccia a questo -censura- completo è costato agli italiani 10 miliardi di €: 4 per autostrade e 6 di maggiori interessi sul debito per il rifiuto del MES.

Ma gli allocchi possono consolarsi con la manciata di milioni che ci farà risparmiare riducendo i parlamentari di un terzo, lui si che combatte la casta! Riduzione dei parlamentari fatta con una legge scritta con i piedi, sulla quale si terrà un referendum che i 5stalle alfieri della “democrazia (etero)diretta” e della trasparenza (degli altri) fanno di tutto perché non se ne parli. E leggo commenti di gente che dice “la piovra del PD…” Ma fatemi il piacere, il PD non esiste, sono delle nullità assolute, altrimenti questi 4 saltimbanchi ignoranti come capre e -censura- dei 5 stalle come farebbero a dettare l’agenda del governo?

Visto Salvini quanti voti aveva guadagnato con i migranti….ora vuole affondare i barconi…cosi spera di ritornare al 34%

