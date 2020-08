L’accordo con i 5stelle per me era un male necessario, per altri era il sogno di una vita. C’è una parte maggioritaria del Pd che pensa che l’accordo coi 5stelle sia strategico”, mentre “io ho detto sì per mandare a casa mister Papete, per evitare un anti europeista al Quirinale nel 2022, ma da qui a immaginare di cedere tutta la nostra cultura riformista nelle mani di Toninelli, Taverna e altri anche no. Non consegno la cultura politica riformista a chi di riformista non ha nemmeno il nome.Matteo Renzi

Coloro che ragionano di politica sanno bene che è stata una mossa geniale. Una mossa di potere . Ora al governo bisogna fare la differenza.Cari elettori ,le scelte hanno il loro peso ,specie se sono dettate dalla responsabilità politica ,e se sono prese per tutelare il paese da una deriva populista e anti europeista ,certo le scelte portano sempre le conseguenze ,ma quando le conseguenze sono positive in un ordine di credibilità e di stabilita politica ,appaiono positive anche il lato negativo ,e pazienza se poi le scelte avvantaggiano uno e svantaggiando altro ,e trascinano dietro nemici ,ripicche ,odio e diffamazioni ,pazienza.

E ora diamoci da fare, basta assecondare le loro stupidaggini, via quota 100 e RdC e poi, Di Maio agli Esteri è una cosa che non si può vedere fa male al paese. Mi piacerebbe sentire pure una presa di posizione sul caos trasporti di oggi prodotto dall’ordinanza di Speranza..

