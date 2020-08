Noi abbiamo studiato le carte, fino in fondo, per bene. Non si va per simpatia, su queste cose: si studia. I populisti pensano che sia tutto un tweet: si, no, certo. Le persone serie invece approfondiscono: per salvare Salvini avremmo dovuto dire che tenere 200 persone ostaggio in mezzo al mare era una scelta che rispondeva a un interesse costituzionalmente tutelato. Secondo me, invece, Salvini lo faceva per strumentalizzare il tema immigrazione, per esigenze di visibilità personali e di partito Matteo Renzi

La verità non sempre paga, ma appaga sempre la coscienza!! Quando il tema sarà diverso parleremo , di altre cose poco chiare tipo caso finanziamenti russi dei 49 milioni di euro.

Si ricordi che RENZI ogni cosa che fa la fa nell’interesse generale.Non e vero ciò che voi scrivete a differenza di salvjni che cambia idea ogni mezz”ora su suggerimento della ” bestia” morisi. La politica e anche compromesso e chi non. Lo fa ? In questo caso era giusto che a giudicare fosse la magistratura e non i parlamentari. Si informino i lor signore legaioli .Renzi è un leader a livello internazionale e la politica la conosce bene e no non capisce un tubo.Forse voi non capite un cazzo con tutto rispetto al cazzo e chiedo scusa se ho offeso qualche luminare della politica che abbaia alla luna.Liberi di pensare ciò che volete ,per me uno che si dimette da ministro 8 di agosto e dieci minuti dopo dice datemi pieni poteri non è un politico ,un quaquaraquà un “politicante”

