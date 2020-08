Secondo il giornalista Paolo Mieli che invita alla cautela Renzi, io dissento, Renzi deve dire tutto quello che gioverebbe all’Italia sia in Senato che fuori, e consiglio Mieli di occuparsi di storia passata che lo fa anche bene. La politica la deve fare chi ha cultura specifica e un passato che parla per se’con un curriculum di alto valore nelle Sedi Istituzionali.

Ma cosa dice Mieli? CIO CHE SOSTIENE MIELI! Ma è gravissimo!

” Visto che a Renzi toccherà e toccherà ai suoi seguaci…” . Ma che cosa sa? Deve dirlo.

A questo servono i magistrati: a scoprire le carte di chi fa insinuazioni e minacce che puzzano!

Incauto Renzi? Non è incauto lui, Mieli, a fare queste allusioni minacciose?! Sa forse se c’è in arrivo qualche fantasiosa indagine per bloccare Italia Viva, per esempio alle elezioni in Toscana , dove il PD è terrorizzato non dalla propria non-politica ma dal rischio di una ottima performance del partito di Renzi. Si faranno di nuovo perquisizioni e indagini di massa? Devo avere paura anche io, iscritta?

Tornando a Mieli è imbarazzante che uno che si dice uomo di studi, minimizzi la giusta, corretta e costituzionale lettura del voto di Italia Viva emersa nell’intervento di Renzi.

Mieli che si propone come divulgatore e studioso di Storia minimizza e volgarizza l’unico intervento davvero politico che si è ascoltato quella mattina in Senato.

Tra l’altro chi ha parlato per il PD? Non certo uno dei pochissimi pezzi da 90 rimasti. Erano certi che ci fosse Renzi a fargli da scudo e da calamita alle polemiche che potevano venire fuori, per esempio, sulla

“dimenticanza” di chiamare in causa i 5*, che all’epoca erano al Governo come e con Salvini.

Ma cosa dice Mieli? CIO CHE SOSTIENE MIELI! Ma è gravissimo! Alcune domande a Mieli. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo