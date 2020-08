SEGUACE LO DICA A SUA SORELLA.Caro Mieli, una volta passa ma sentirmi nuovamente definire da lei “seguace” in quanto iscritto a Italia Viva, non glielo permetto.

Seguaci sono le persone indottrinate come lei che hanno fideisticamente percorso tutta la storia della sinistra italiana, da militante di Potere Operaio a sottoscrittore del manifesto di accusa nei confronti del commissario Luigi Calabresi definito torturatore e responsabile della morte di Pinelli, ucciso da appartenenti al gruppo extraparlamentare di Lotta Continua nel 1972, la stessa Lotta Continua di cui lei difese alcuni militanti inquisiti per istigazione a delinquere.

Un posizionamento a sinistra, se pur da posizioni più moderate visti i trascorsi non proprio felici, che in ogni caso non sempre ho apprezzato e condiviso.

Il suo modo di fare giornalismo viene ben stigmatizzato da Filippo Ceccarelli: “Inconfondibile miscela di spirito alto e materia bassa; attenzione a tutto quanto è televisivamente popolare e popolarmente televisivo; omissis… visione conflittuale della realtà, con conseguente sottolineatura di ‘casi’, ‘polemiche’, ‘duelli’ e, quando possibile, spargimento di polpettine di zizzania destinate soprattutto a uomini politici e intellettuali che si prendono troppo sul serio; culto del dettaglio, ancora, talvolta tirato fino all’estremo limite, e cioè ben oltre la vicenda in cui esso dettaglio s’inscriverebbe”.

Accetti e rispetti l’idea che possano esserci veri riformisti che hanno deciso di prendere le distanze da quella sinistra a lei tanto cara di D’Alema, Zingaretti, Cuperlo, Bersani, Bettini ecc. che vuole l’alleanza strutturale con i 5 Stelle e se sono in Italia Viva non è in quanto seguaci di Renzi, ma perché si riconoscono nei valori e principi del riformismo, ormai morti e sepolti alle latitudini che lei assiduamente frequenta.

Un’ultima cosa: Renzi, almeno che il suo amico D’Alema le abbia fatto una “soffiata”, non ha mai avuto problemi con la giustizia, anzi non è mai stato indagato, né tantomeno è incauto o ha comportamenti allegri. È uno dei pochi che in parlamento parla con cognizione di causa, è conscio della responsabilità del suo ruolo e delle decisioni politiche che vengono prese.

Capisco che si possa essere avulsi dalla narrazione populista e dall’inconsistenza, ma noi riformatori siamo altro, con lucidità e consapevolezza.Tonino Murgia

Si tratta di un poveraccio da compatire,sicuramente soffre di qualche patologia che colpisce la memoria.Le sue analisi sono sempre superficiali e inesatte.Mah, a me pare anche lui una chiara d’uovo, sbattuta e montata a neve e poi messa in forno. Una meringa, tanto gonfia quanto leggera e inconsistente. È convinto di essere al disopra di tutto e di tutti, autorizzato a spargere giudizi su tutti. No, caro Mieli, il suo passato, per quanto lontano (suppongo sia, più o meno, mio coetaneo), non le può consentire di chiamare “seguace” chiunque senta rappresentato il proprio pensiero da una persona migliore di lui. Ha capito? Non seguiamo Renzi per ciò che dice, pensa e fa, ma perché rappresenta ciò che pensiamo e diciamo noi. Perché noi, un’idea ce l’abbiamo, non abbiamo bisogno di seguire quella di un altro.

E pensare caro Mieli che l’ avevo messo i in quei pochi giornalisti diciamo meno schierati, ma vedo con grande dispiacere che mi ero sbagliato.Quando toccherà a lui,significa che lo mette per scontato, ricordo che una cosa simile disse un suo caro amico, uno con i baffetti

che aveva pronosticato che Renzi cadeva sotto i colpi della Magistratura.Siamo oramai nel ridicolo questo paese ha perso la bussola, continuate così che presto vi ritroverete come la Turchia.

