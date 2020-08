DESECRETAZIONE VERBALI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Per poter sperare che vada tutto bene senza nessuna azione da parte nostra, si deve necessariamente credere che il governo stia portando avanti un lavoro nei pieni interessi del popolo.

Ora però è stata richiesta la desecretazione dei verbali del CTS (Comitato Tecnico Scientifico). Il TAR ha imposto al governo la desecretazione ma il governo si è opposto.

Il governo non vuole desecretare i verbali del CTS sulla cui base sono state prese tutte le decisioni di questi mesi.

Il motivo ufficiale è: “potrebbero destabilizzare l’ordine pubblico”.

Ora, alla luce di questo come si fa a non pensare male?

In quale modo questi verbali potrebbero destabilizzare l’ordine pubblico?

Se confermano la necessità di adottare misure importanti come il lockdown la desecretazione non potrà che giovare al governo le cui decisioni verranno rinforzate e rese più difficilmente attaccabili.

Ma in questo caso non ci sarà una destabilizzazione dell’ordine pubblico.

Se si teme una destabilizzazione dell’ordine pubblico l’unico motivo per cui questo timore può avere senso è il fatto che in quei verbali non ci sia ciò che il governo ha sempre sostenuto esserci.

Se in quei verbali dovessero mancare le basi per giustificare tutte le azioni portate avanti allora sì che ci sarebbero problemi di destabilizzazione dell’ordine pubblico!

Quindi per concludere, come si riesce a credere che questo governo agisca nel pieno interesse del popolo alla luce di questi fatti?.

In generale se non hai niente da nascondere non hai nessun motivo per tenere segreti dei documenti (mica stiamo affrontando una guerra per cui i nostri nemici potrebbero avvantaggiarsi di queste informazioni!) soprattutto dopo una richiesta diretta da parte dei giudici del TAR.

Qui il video di Gracis su questo tema e su alcune altre questioni che continuano a minare fortemente la fiducia nel fatto che tutto quanto viene fatto sia fatto nel pieno interesse del popolo…

