De Micheli: “Non sarà mercoledì la firma del memorandum su Autostrade” La ministra, intervistata ad Agorà, spiega: “Ci sarà una riunione per definire aspetti tecnici. Nostro equilibrio e rigore sarà evidente anche ai familiari delle vittime”

Non ci sarà mercoledì la firma del memorandum per definire il processo di cessione delle quote di Aspi da parte di Atlantia e dei Benetton. È invece in programma una riunione per definire aspetti tecnici, anche alla luce della complessità del quadro giuridico. È in sintesi quanto affermato oggi dalla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola Micheli, intervistata ad Agorà. “Noi mercoledì definiremo gli aspetti tecnici. La firma non credo che sarà mercoledi – ha detto la ministra – Credo che l’impianto che stiamo definendo in questi giorni, con una difficoltà giuridica che è importante, vada nella direzione richiesta dalle famiglie delle vittime”.

La ministra Micheli ha evidenziato come tutto va nella direzione “di recuperare tante e tante risorse per mettere a punto la rete autostradale”. “Questo è il nostro obiettivo e queste risorse le metterà il concessionario Autostrade per l’Italia e abbiamo sistemato progressivamente, dal decreto Genova in poi, tutta un serie di misure che consentono allo Stato di controllare e impedire che non ci siano arricchimenti che non sono derivate da una efficiente e buona gestione delle autostrade”, ha detto . “Alla fine credo che le famiglie delle vittime possano toccare con mano quanto equilibrio e rigore abbiamo utilizzato nelle decisioni”.

Un altro ministro del Futuro: che racconta non quel che ha fatto ma quel che (forse) farà.

Un buon ministro non dovrebbe parlare mai. Quel che deve fare lo sappiamo già: rendere esecutive le leggi deliberate dal Parlamento. Se lo ha fatto, inutile gloriarsene, se non l’ha fatto, inutile accampare scuse.I buoni ministri del passato si vergognavano d’aprir bocca. Tanto che quando non potevano farne a meno ricorrevano a un portavoce. Questi d’oggi, particolarità solo italiana, la voce se la portano da sé: anche quando non hanno niente da dire, o neppure sanno come dirlo. A mio avviso si doveva (1) chiedere alla società concessionaria il risarcimento dei danni (compresi i costi per la costruzione del nuovo ponte), (2) controllare la manutenzione di tutte le autostrade date in concessione, facendo pagare penali dove la manutenzione era carente (agendo eventualmente con l’azione penale), (3) imporre gli investimenti stabiliti all’atto della concessione. La revoca è impossibile per i costi connessi.

Dichiarazione esemplare, soprattutto nel richiamo alle vittime che ci sono state e a quelle possibili. Per questo non deve sfuggire il primato alla tutela del territorio nella sua complessità come il bene più prezioso al quale tutto va coordinato. ultima modifica: da

