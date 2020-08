GLI AMICI (SEI UN LEADER) No amici io anti leader!

Non perché non esista un’esigenza esigenza di leadership, ma perché sono uno dei tanti, che cerca di usare i soli suoi strumenti: il proprio ragionamento e un po’ dell’esperienza lontana nel tempo impressa nella sua memoria a disposizione, senza provarne nostalgia, ma tentando di immaginare il futuro.

Non sarò mai un leader: non ho né le fisic du role, né l’abitudine alla frequentazione del “potere”.

Sono uno solo uno con i suoi rilevanti limiti, un anti eroe, antitesi del superuomo caro a Nice!

Sono il prodotto della situazione e dei i miei rilevanti limiti.

Sono ad un soffio dai 70 anni, sono troppo datato per essere un’alternativa.

Sono della generazione di chi si è innamorato dei computer da autodidatta

Più per testardaggine che per capacità ha imparato ad usarlo, non ho mai studiato dattilografia e sono una frana con la tastiera.

Ma è forse più rilevante il dito che indica l’albero, che l’albero stesso?

Ognuno porta come può e come è ii grado il suo contributo di sensibilità e ragionamento anche a costo di essere ridicoli nella nostra umana fragilità.

Sono sempre rimasto un militante, senza ambizioni di leadership, solo nella mia fragilità: chi mi deride ne ha motivo, ma per dimostrarlo dovrebbe esprimere, un contributo comparabile.

So di essere di essere un pessimo dattilografo ed un ancora peggiore correttore delle mie bozze, sfuggendomi i refusi, preso come sono dalla partecipazione con i contenuti impressi nella mia mente, che gli occhi non riesco a leggere, più velocemente, della partecipazione che me le ha fatte scrivere.

Un mio carissimo amico, mi accusa di stare buttandomi via, a causa dei miei refusi.

Ma io ringrazio chi mi legge e mostra comprensione per i miei difetti.

Non punto a realizzarmi, ma solo di portare in sintonia con 53 anni di vita politica un piccolo contributo.

Sono un vecchio che non guarda alle sue spalle e si sforza immaginare un possibilmente migliore futuro, non so se avrò il tempo di vederlo, ma non è un problema, la mia generazione ha indebitato le i nostri figli, i nostri nipoti e pronipoti, il minimo che si deve pretendere da noi è di consegnare a loro una road map verso un futuro migliore li affranchi da ciò.

Non contano tanto i contributi rivendicati, quanto quelli oscuri, buttati li con semplicità che considera più la sostanza che la forma.

Quando ero giovane si diceva che gli unici veri eroi erano le masse, forse per questo non temo di sentirmi una piccola formica in un grande ed efficiente formicaio fremente d’attività!

Lascio ai più preparati, altri più importanti compiti, ma noi formiche (che nel nostro piccolo sappiamo anche incazzarci), siamo le zappette che marciano verso un futuro migliore!

Ed è questo in cui credo, contraddizione impressa sulla mia pelle e nelle mie carni, tra l’ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione!

È questo quel che sono e non posso e non intendo rinnegare il mio modo, da molti considerato spurio, di affrontare la politica ed il tentativo di renderla migliore e più umana.

Bezzi Fernando

